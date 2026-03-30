Giro de 180º en el tiempo esta Semana Santa: hasta 10 grados menos en estas zonas de España, según los expertos

Hasta 10 grados menos van a descender los termómetros en estas zonas de España, los expertos advierten de un giro de 180º en el tiempo esta Semana Santa. Tendremos que empezar a pensar en una serie de novedades destacadas que, sin duda alguna, pueden convertirse en algo esencial en estos días en los que estaremos muy pendientes de un aire libre que puede dejarnos más de una sorpresa. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estas zonas en las que, según los expertos, nos esperan una serie de cambios importantes.

Este tiempo que tenemos por delante puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca, con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos hará ver unas vacaciones muy diferentes. Cuando lo que queremos es apostar claramente por un cambio de tendencia que podría acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante y que pueden afectarnos de lleno. Llega un giro de 180º en el tiempo, con un marcado descenso de las temperaturas que nos afectará de lleno en estas próximas horas.

Esta Semana Santa nos espera un giro de 180º

Un importante giro de 180º nos espera esta Semana Santa, los expertos no dudan en advertirnos de lo que puede pasar en breve. Tocará conocer lo que nos está esperando en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y podría acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

Parece que despedir el mes de marzo y empezar abril no es una garantía de que el buen tiempo se convierta en una realidad, sino más bien todo lo contrario. Tocará estar pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, será lo que nos acompañará en unos días en los que quizás tendremos que ver llegar este cambio importante.

Es hora de saber qué puede pasar en estas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta y puede convertirse en una novedad importante que hasta el momento desconocíamos. Estaremos a merced de este giro de guion que sin duda alguna, puede ser esencial.

Es momento de apostar claramente por una Semana Santa en la que podríamos empezar a visualizar una serie de cambios en un tiempo que guarda más de una sorpresa a partir de estas próximas jornadas.

Hasta 10 grados menos en estas zonas de España según los expertos

Los expertos no dudan en advertirnos de lo que puede pasar en estos días, hasta 10 grados menos vamos a tener en breve. Parece que despedir el mes de marzo y darle la bienvenida al abril, no es una garantía de que tengamos un buen tiempo importante en estas próximas jornadas.

Desde la AEMET lanzan un importante aviso ante una masa de aire polar que nos golpeará con más fuerza de la que realmente podríamos esperar. Tal y como nos explican desde esta previsión del tiempo: «Continúa el flujo del norte sobre la Península y Baleares producido por un anticiclón situado al noroeste de la Península y una baja en el Mediterráneo central, dejando cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular y precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineo, quedando los cielos poco nubosos o con intervalos en la mitad sur peninsular y Baleares. En función de dónde se encuentre la borrasca mediterránea que favorece este flujo del norte, las islas orientales podrían verse afectadas por una cierta inestabilidad, con abundante nubosidad y chubascos al final del día. Seguirá nevando en el Pirineo y, en menor medida, en otros sistemas montañosos del norte, con la cota por encima de los 1000/1200 m en el Pirineo y de 1200/1600 m en el resto. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas, tendiendo a quedar despejado.

Brumas con bancos de nieblas en los principales sistemas de montaña del norte, y matinales en la meseta norte y depresiones del nordeste. Calima en Canarias, afectando en primer lugar a las islas orientales. Temperaturas máximas en aumento, excepto en el extremo nordeste, Cantábrico y Baleares, donde no se esperan cambios o algún descenso ligero, pudiendo ser los aumentos notables en el valle del Guadalquivir y en el litoral de Alborán. Ascensos generalizados de las mínimas, que pueden ser notables en el sureste, este de la meseta sur, el valle del Ebro y los Pirineos. En Canarias, aumentos de las máximas incluso notables, y pocos cambios en las mínimas. Heladas débiles restringidas al Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes en el Ampurdán, Pirineos, valle del Ebro, Ibérica sur y puntualmente en otras zonas montañosas de la Península y en los litorales de Baleares. Calima en Canarias. Aumento notable de las mínimas en zonas de la mitad oriental peninsular y de las máximas en Canarias. Predominará el viento moderado de componentes norte en la Península y Baleares, con tramontana fuerte y rachas muy fuertes en Ampurdán y Baleares, cierzo con rachas muy fuertes en el Ebro y Pirineos. En Canarias, alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes a primeras horas, tendiendo a amainar y rolando a componente este».