Fue uno de los presentadores más queridos de la TV y se arruinó: «No sé cómo voy a salir de esta»

Hace dos años, la imagen de Alonso Caparrós derrumbándose en Sálvame impactó a millones de espectadores. Aquel día, el presentador mostraba una vulnerabilidad que sorprendió tanto al público como a sus propios compañeros, quienes, tras una broma aparentemente inocente, destaparon un momento personal especialmente delicado. «Me han pasado últimamente una serie de cosas a nivel personal que me tienen un poco fuera de mí. No quiero seguir, no es el momento. Estoy ausente pero tengo mis motivos», admitió entonces, incapaz de contener las lágrimas.

Hoy, con 55 años y tras reconocer públicamente los errores que marcaron su vida personal y su inestabilidad económica, Caparrós atraviesa una etapa distinta, más estable y con un nuevo rumbo profesional gracias a su trabajo como colaborador en Espejo Público.

Hace un tiempo, fue Gema López quien desveló que el presentador acababa de perder a un amigo cercano y que los problemas financieros se sumaban a ese sentimiento de abatimiento. No era un bache aislado, sino la consecuencia de una trayectoria marcada por decisiones complicadas, años de altibajos y una economía muy dañada. Poco después, en una entrevista concedida a Lecturas, Caparrós relató que las preocupaciones económicas habían vuelto a intensificarse «hace poco más de un mes», un golpe inesperado que volvió a desestabilizarlo. «En febrero veo que tengo un embargo en la nómina del que no tenía ni idea», explicó entonces, señalando que aquella deuda procedía de su «pasado turbulento», un tiempo que él mismo reconoció como «lleno de errores».

Los problemas económicos de Caparrós

El presentador también reveló que su mayor temor no era la deuda en sí, sino las posibles interpretaciones que pudiera provocar. «Me preocupaba que la noticia llegara a la tele y que pensaran que había recaído en mis adicciones. Tuve miedo de que estuviera relacionado con mis padres. Temí que se hiciese público, se tergiversase y se reabrieran heridas. Nada de eso ha sucedido», aclaró en aquella conversación. Sin embargo, la preocupación seguía siendo muy real: «Debo 55.000 euros, es mucho dinero», confesó, detallando que la deuda estaba relacionada con dos viviendas que había tenido años atrás.

«Tenía dos casas, una la vendí para pagar a la Agencia Tributaria. La de Almería la compré con el banco y cuando no pude pagar se la quedó el banco, pero me siguió cobrando», explicó para justificar la situación que terminó por desbordarlo.

Con la sinceridad que siempre le ha caracterizado, Alonso Caparrós describió aquella etapa como un proceso doloroso en el que todo lo construido durante años parecía venirse abajo de golpe. «Estoy negociando la deuda. Ahora tengo que empezar de cero, todo lo que he conseguido estos años de trabajo se ha esfumado. Se han roto mis sueños», aseguró en Lecturas, dejando claro que aquella situación lo colocaba contra las cuerdas una vez más. Su aspiración era sencilla y emotiva: rehacer su vida con calma, mantener estabilidad financiera y cumplir un sueño compartido con su familia. «Había visto una casa, de momento, ese sueño se ha esfumado», lamentó.

A pesar de lo difícil de aquellas circunstancias, Caparrós no afrontó el proceso solo. Su mujer, Angélica Delgado, y sus hijos, Andrés y Claudia, se convirtieron en su principal sostén emocional. Él mismo reconoció que el apoyo de su familia había sido determinante para recobrar fuerzas y seguir adelante. La unidad familiar le permitió reconducir sus expectativas y recuperar la motivación para trabajar, estabilizar su economía y continuar buscando un equilibrio que durante años pareció inalcanzable.

La nueva vida de Alonso Caparrós

En la actualidad, dos años después de aquellas declaraciones y de aquel colapso televisado, Alonso Caparrós vive un momento muy diferente. Aunque todavía mantiene una economía modesta y continúa lidiando con las consecuencias de su pasado, ha encontrado una base sólida en su regreso a la televisión. Caparrós trabaja ahora como colaborador de Espejo Público en Antena 3, un contrato que le ha permitido retomar el pulso profesional y recuperar una estabilidad que había estado comprometida durante mucho tiempo.

Este nuevo proyecto le ha ofrecido un entorno más sereno y una rutina laboral constante, lejos del clima de tensión emocional que rodeó sus últimas apariciones en Sálvame. Su presencia en el matinal presentado por Susanna Griso ha supuesto también una oportunidad para reivindicar su experiencia y su capacidad de análisis, demostrando que sigue siendo un rostro querido por el público y un profesional capaz de reinventarse.

Aunque el camino no ha sido sencillo, el protagonista de nuestra noticia ha logrado reconstruir parte de aquello que temía haber perdido para siempre. Su evolución personal, su honestidad al compartir sus momentos más duros y la estabilidad de su vida familiar han sido pilares fundamentales para iniciar una etapa más equilibrada. Hoy, mientras continúa trabajando y negociando su deuda, se muestra más centrado, más consciente y con la determinación necesaria para seguir avanzando. Su historia, marcada por caídas y resurgimientos, encuentra ahora un capítulo más luminoso gracias a este nuevo impulso profesional en Antena 3.