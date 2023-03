El descensos a los infiernos de Alonso Caparrós: cerca de morir por sobredosis y un drama económico

Alonso Caparrós ha hecho público el motivo por el que está atravesando un momento tan extremadamente delicado. Ha recordado que su vida ha sido muy compleja. Todo el mundo le recuerda brillando en los platós. Fue el presentador más famoso de su época, pero detrás de esto hay un panorama muy oscuro. Alonso ha reconocido que en el pasado estuvo a punto de morir por una sobredosis. Esto le hizo tocar fondo. Se dio cuenta de que no podía seguir así y empezó a recuperarse.

Alonso Caparrós, a punto de morir

El comunicador se puso en manos de profesionales y cuando sanó sus problemas descubrió que quería ayudar a los demás. En ese momento empezó a colaborar con varias asociaciones. En una de ellas conoció a su buen amigo Esteban, pero la vida les ha separado para siempre. “En enero perdí un amigo, Esteban. Lo conocí hace un año en la Fundación del Lesionado Medular. Era un chaval de 37 años tetrapléjico que solicitó un voluntario”, desvela en la revista Lecturas.

Sus problemas con las adicciones

Alonso Caparrós se ha sincerado como nunca para que el público entienda su delicada situación. Ha dejado atrás sus problemas con las drogas, pero es un asunto que todavía sigue ejerciendo mucha presión sobre él. Ha recordado que estuvo a punto de perder la vida por culpa de sus adicciones. “Una vez estuve al borde de la muerte. Según mi analítica y la sobredosis que llevaba, el médico decía: ‘No entiendo cómo no está muerto’. Acercarme más a la muerte fue el inicio de mi salvación”, ha declarado al respecto. Por suerte logró dejar atrás sus fantasmas del pasado.

Alonso está tan recuperado que ha decidido ayudar a los demás, pero no esperaba recibir un nuevo revés. Ha descubierto que una de sus inversiones no ha salido bien y ahora tiene un problema económico importante. “Se han roto mis sueños, tengo que empezar de cero”, explica. El dinero que gana ejerciendo de colaborador en ‘Sálvame’ lo intentó multiplicar en un negocio que ha resultado ser un fracaso. Cosas que le pueden pasar a todo el mundo, pero a él le ha afectado más de la cuenta por la muerte de su amigo Esteban.

Alonso Caparrós confiesa su infierno

“Ha sido un mes horrible, de absoluta destrucción y de hundimiento”, ha confesado. Ha sido más sincero que nunca porque trabaja muchas tardes en Telecinco y no quiere que los espectadores especulen sin sentido. Lo que le ha pasado es bastante serio. Se le han juntado muchos problemas y ahora no sabe cómo salir, aunque ha sabido pedir ayuda a tiempo. En el pasado dio de lado a su familia, pero ha aprendido de sus errores. Su mujer, sus padres y sus hermanos son los únicos que le pueden ayudar.

Un embargo inesperado

Alonso Caparrós ha explicado que sus inversiones no le han salido bien y ahora debe enfrentarse a un embargo que no esperaba. Todo ha cambiado de un momento a otro y la muerte de su amigo Esteban no ha hecho más que agudizar su dolor. Por suerte ha sabido pedir ayuda a tiempo. Sus hijos están pendientes de él. Recordemos que en pasado tuvieron muchos conflictos, pero afortunadamente do está resuelto.