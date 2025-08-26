Fue uno de los actores más queridos de España y ahora se enfrenta a su adicción: así es su nueva vida
El protagonista de nuestra noticia de hoy participó en 'Física o Química', la serie de Antena 3
Adrián Rodríguez ha atravesado un momento muy complicado y ha tenido que luchar mucho
El actor se ha puesto en manos de especialistas y ahora quiere ayudar a su querido público
Lo que va a pasar en Andalucía no es normal: la AEMET confirma el último aviso que nadie vio venir
Jorge Rey confirma que el huracán Erin llega a España y es inminente: "La última..."
En OKDIARIO hemos recogido la historia de muchos actores que se han visto obligados a modificar su hoja de ruta para salir adelante, pero cuando desvelemos el nombre del protagonista de la noticia de hoy, una parte del público se quedará sin palabras. A continuación vamos a narrar la experiencia de Adrián Rodríguez, el famoso intérprete que dio vida a David en Física o Química. Tal y como él mismo ha contado, se ha puesto en manos de especialistas para luchar contra las adicciones y por fin se ha dado cuenta de que necesita crear nuevos hábitos. Por suerte, los médicos a los que ha recurrido son optimistas y consideran que está en el camino correcto.
«Quería comentaros que me encuentro bastante bien. Sigo en tratamiento, como ya sabéis, pero por suerte he encontrado el camino de la recuperación y cada día abrazo mis ganas de vivir», ha empezado diciendo a través de sus redes sociales. Antes de continuar debemos tener en cuenta que la situación de Adrián es compleja por muchos motivos. En el pasado su nombre figuraba en las producciones más importantes, aunque desapareció por completo y no tuvo más remedio que aceptar proyectos que no le vinieron bien, como por ejemplo, viajar a Honduras para ser concursante de una de las ediciones de Supervivientes. El artista no soporto la presión, decidió abandonar y se enfrentó a una multa muy elevada por no cumplir con el contrato.
Adrián Rodríguez lleva años sabiendo que tiene un problema y por fin ha pasado a la acción para solucionarlo. Siguiendo las declaraciones que aporta en su último vídeo, ha cambiado de aires y ha puesto el contador a cero: «He venido aquí, a Chiclana de la Frontera, donde sigo con mis terapias y con mi nuevo trabajo. Aquí tengo un equipazo de profesionales a mi lado y la verdad es que se vive muy bien y tranquilo. Estoy contento de poder seguir adelante y de que veáis como voy subiendo contenido de mi proceso y podáis ver todo lo que he aprendido durante estos años. Sobre todo por confiar, que es lo más importante».
@ayomblack Cada día es una nueva historia 🙏 Si necesitas ayuda, escríbeme, sanar es posible. #adrianrodriguez #adiccion #positivo #parati ♬ sonido original – Ayomblack
Su objetivo es ser lo más sincero posible para intentar que su experiencia sirva de ayuda. «Si me estás viendo y crees que tienes un problema con alguna sustancia o eres familiar de alguien que si lo tiene, puedes ponerte en contacto conmigo», está propuesto a sus seguidores.
Las adicciones de Adrián Rodríguez
Adrián Rodríguez empezó a trabajar en el mundo del espectáculo cuando era muy pequeño. Se presentó a concursos de música y descubrió que dentro de él había un artista en potencia, así que siguió trabajando hasta conseguir una oferta interesante. Con el paso del tiempo le propusieron participar en Los Serrano, una serie de máxima audiencia donde pudo desarrollar todo su potencial porque actuaba, cantaba y bailaba. Cuando terminó este proyecto, fueron muchos los que pensaron que Adrián iba a tener la vida resuelta porque había demostrado estar a la altura de lo que se esperaba de él. No obstante, por desgracia, el intérprete se encontró con un obstáculo que no se esperaba y que cambió sus planes radicalmente.
Adrián ha aprendido la lección y quiere compartir su experiencia con los espectadores para evitar que los jóvenes cometan sus mismos errores. Cuando habla del consumo de alcohol y de ciertas sustancias, advierte de algo: «Al principio lo tomas como un juego, como un niño que empieza a probar cosas, a experimentar la vida. Al final se convierte en una dependencia para pasármelo bien».
Un paso que no tiene vuelta atrás
El actor ha puesto encima de la mesa otra cuestión importante: las drogas te destrozan por dentro y por fuera, pero también provocan daños irreparables en la economía. De esta forma, Rodríguez sintió que no tenía escapatoria y decidió abrirse una página en Onlyfans, una plataforma de contenido para adultos donde empezó a compartir material íntimo. Para justificarse, comenta: «Al final, cuando la enfermedad va a más, te metes en todo tipo de cosas por conseguir dinero. Vas en automático».
Adrián Rodríguez dio un paso que no tuvo vuelta atrás porque, después de registrarse en Onlyfans, muchos directores le dieron la espalda y descartaron su presencia en series y películas. El último proyecto importante que tuvo a nivel de interpretación fue participar en el reencuentro de Física o Química, pero después ha estado apartado del negocio, algo que ha empeorado su situación mental y consecuentemente no le ayudado a cambiar de vida.
Para terminar, podemos señalar la otra decisión profesional que marcó un antes y un después en la trayectoria de Adrián: concursar en Supervivientes. A simple vista parecía un reto interesante, pero el actor no tuvo en cuenta que sus circunstancias eran especiales porque todavía no estaba recuperado, así que no pudo continuar y dejó el concurso. «Te das cuenta de que no puedes seguir con ese tipo de vida porque estás sufriendo mientras lo haces. Pedí ayuda y en ello sigo, porque no se puede decir que esté recuperado, sigo en el proceso y aprendiendo a curarme de esta enfermedad», comenta cuando le preguntan por el motivo de su abandono. Ahora que ya está en el camino correcto, nos preguntamos: ¿Se atrevería a participar en Supervivientes All Star?