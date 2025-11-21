Alarma en Mallorca por la desaparición de un joven de 21 años que fue visto por última vez el jueves

El municipio mallorquín de Lloseta vive horas de creciente preocupación tras la alerta emitida por la Asociación SOS Desaparecidos por la desaparición de Edgard R. S., un joven de 21 años cuyo rastro se perdió este jueves.

La difusión del aviso ha generado una intensa movilización ciudadana y una creciente inquietud en el municipio, donde familiares, vecinos y autoridades piden colaboración urgente para dar con su paradero.

Según la información facilitada, el joven mide entre 1,60 y 1,75 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos entre marrones y verdes. La última vez que fue visto llevaba una chaqueta Adidas azul y gris y unas zapatillas negras y blancas, detalles que pueden resultar clave para su identificación.

Su desaparición ha causado un profundo impacto en la localidad, donde la noticia se extendió rápidamente entre comercios, redes sociales y grupos vecinales que se han volcado en compartir la alerta con la esperanza de que alguien pueda aportar una pista determinante.

La Guardia Civil y los servicios de emergencias han activado los protocolos establecidos en estos casos y continúan recopilando testimonios y revisando lugares frecuentados por el joven, aunque por ahora no ha trascendido ninguna información concluyente.

Ante la ausencia de indicios y la angustia creciente de su entorno, SOS Desaparecidos solicita la máxima colaboración ciudadana. Cualquier persona que pueda aportar algún dato, por pequeño que parezca, puede comunicarse con los servicios de emergencias en el 112, con la Guardia Civil en el 062 o con el teléfono habilitado por la asociación: 868 286 726.

Lloseta permanece en vilo mientras la búsqueda continúa y cada hora incrementa la preocupación por el paradero de Edgard.