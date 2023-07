Fue la persona más famosa del mundo y ahora se ha convertido en anónimo: su cambio de vida

El tiempo pasa, pero muchos espectadores no olvidan. La memoria colectiva sitúa en el punto de mira a famosos que en su momento lo fueron todo y en la actualidad están completamente desaparecidos. Es el caso del protagonista de esta noticia, pero antes de desvelar su identidad debemos tener en cuenta un punto muy importante. Algunas estrellas deciden retirarse por voluntad propia. Empiezan una nueva vida y dejan de estar interesados en la popularidad. Ahora hay que saber por qué toman esta decisión si aparentemente la repercusión mediática les generan bastantes beneficios.

El famoso mundial que quiere ser anónimo

Hace años el nombre de Matthew Fox era uno de los más pronunciados. El famoso actor de ‘Perdidos’ ha decidido cambiar de vida y ya no quiere saber nada del mundo del espectáculo. ¿Qué ha pasado para que haya tomado una decisión tan contundente? Dio vida a Picasso un criminal que ejercía de antagonista en la película ‘En la mente del asesino’. Mattthew se preparó este personaje a consciencia. Dejó de comer durante unos meses para adelgazar y tener un aspecto más tenebroso. Se documentó al máximo e intentó meterse en la piel de su personaje, pero no recibió buenas críticas y se llevó una gran desilusión.

No es la primera vez que el actor recibía ataques por parte del público. Durante una de sus entrevistas aseguró que nunca había visto una película española y parte de la industria se le echó encima para pedirle explicaciones. Después matizó sus palabras y aseguró que en España se estaban publicando trabajos de mucha calidad, pero ya era tarde. Parte del público empezó a estudiar sus pasos al detalle y a criticar sus trabajos.

Matthew Fox no quería ser actor

‘En la mente del asesino’ marcó un antes y un después en la vida de Fox. Estuvo muchos meses alimentándose a base de pollo hervido y haciendo grandes esfuerzos para resultar creíble cuando se pusiera en la piel de Picasso, un temido criminal. No sirvió. Sus intentos por seducir al público cayeron en saco roto y a partir de ese momento todo empezó a cambiar. Más adelante reconoció que ser actor no entraba dentro de sus planes, quizá por eso no estuviera dispuesto a aguantar ciertas críticas.

“No decidí ser actor hasta que terminé la universidad. Fui a la escuela y me gradué en Economía, pero no me veía en el Wall Street, así que comencé a explorar en la actuación. No me siento estrella de Hollywood, pero sí creo que este trabajo ha funcionado a mi favor”, declaró en su momento. Es cierto que durante una época fue un actor bastante reconocido. Como todos los famosos tenía detractores, pero él no consintió estar tan expuesto y de un momento a otro desapareció.

Series acusaciones

Hubo un escándalo que terminó de ensuciar su reputación. Después de participar en ‘Guerra Mudial Z’ le acusaron de tener un comportamiento irregular. Uno de sus compañeros de rodaje de ‘Perdidos’ no ayudó. En Twitter pidieron que Fox se abriera un perfil y o Dominic Monaghan contestó: “Le pega a las mujeres. No, gracias”. Todo esto generó una tensión que terminó con la paciencia del artista.