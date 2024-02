Fue un boom adolescente y ahora vive lejos de todo: así está ahora el cantante español más mítico

En España tenemos a grandes artistas que han terminado desapareciendo y cambiando de planes en el último momento. En esta noticia vamos a hablar de un ídolo adolescente que llegó a lo más alto, pero terminó retirándose en un pueblo de Teruel porque el mundo del espectáculo dejó de interesarle. Nos estamos refiriendo a David Civera.

En la actualidad tiene 45 años y todo el mundo le recuerda por algunos éxitos como ‘Dile que la quiero’ o ‘Que la detengan’, pero lo cierto es que lleva un tiempo en un segundo plano. A principios de la década de los 2000 tenía tanta repercusión que acabó representando a España en el festival de Eurovisión. Su voz era conocida por todo el país y llegó a Europa pisando fuerte, por eso todo lo que sucedió después ha sorprendido tanto.

David Civera ha participado en algunos programas de televisión, pero ahora ya no le interesa la fama y vive tranquilo en su ciudad natal, lejos del ruido mediático y de las presiones que tenía cuando era una estrella. En 2007 tomó una de las decisiones más importantes de su vida: casarse con Ana María Benedi, su novia de toda la vida. Juntos han formado una bonita familia y tienen dos hijos en común, Daniel y Laura. En una de sus últimas entrevistas aseguró que en estos momentos su única prioridad eran los pequeños de la casa, quienes tenían una capacidad mágica para hacerle feliz.

En 2022, tras estar una temporada en silencio, regresó a la industria musical con un tema llamado ‘Entre amigos’. Aprovechando que el foco estaba puesto en él, dio una entrevista. «Después de un parón de dos años, vuelvo con todos mis éxitos y con esta nueva canción que va a ser un chute de positivismo para todo el mundo», comentó cargado de optimismo.

El lado más personal de David Civera

David Civera ha intentado en varias ocasiones lanzar temas para que la industria musical le tenga presente, pero su objetivo no es estar tan expuesto como antes. Considera que ha encontrado el camino correcto y no quiere dar de lado su pasión, aunque ahora le hace más feliz pasar tiempo con sus seres queridos. Recordemos que en su pasado tuvo que hacer muchos sacrificios porque era uno de los cantantes más famosos de España. Su agenda estaba llena de compromisos, actuaba en muchas ciudades y estaba sometido a demasiada presión, pero todo esto ha dado un giro de 180 grados.

Durante una entrevista con ‘Heraldo’, David Civera aseguró que estos años de descanso le habían servido para encontrarse así mismo. Ha tenido tiempo para darse cuenta de lo que quiere, por eso declaró: «Me enfada la toxicidad, la falta de empatía, la prisa, el desorden y el caos. Tengo un carácter fuerte, soy cabezota, muy perfeccionista y eso a veces me juega malas pasadas. La que mejor conoce mis facetas turbias es mi mujer. Pero siempre intento tener una buena actitud y buscar la forma de hacer feliz a la gente. Porque uno recibe lo que da y esa ha sido siempre mi manera de ser».

La primera vez que Civera tuvo contacto con la fama fue en el concurso ‘Lluvia de estrellas’. En ese momento se dio cuenta de que había nacido para el mundo del espectáculo, aunque su intención nunca fue pisar a nadie. Por ese motivo, cuando el mercado cambió no se planteó hacer nada oscuro para adaptarse a los nuevos medios. Al contrario, aprovechó que ya no tenía tantos compromisos para recuperar el tiempo perdido con su entorno.

«En 2009 la industria de la música cambió mucho. Y ya cuando en 2011 nació mi hijo me di cuenta de que había invertido muchos años en mi profesión y que tenía que dedicarme a mí y a los peques. Quizás sea un error a nivel artístico, pero es que no soy un tío ambicioso». Estas palabras explican el motivo de su desaparición y le dejan en una situación muy favorable.

El artista aguarda un buen recuerdo de sus antiguos compañeros de profesión. Puede presumir de no haber tenido ningún problema con nadie. Siempre ha ido con la verdad por delante y cuando se sintió apartado no hizo nada para recuperar su posición mediática. Simplemente optó por descansar una temporada. En una de sus últimas intervenciones insistió en que era una persona muy optimista, por eso es complicado que pierda la sonrisa y sentirse apartado de la fama no le consiguió hundir.

David Civera explicó que lo único que le hacía infeliz era «la pérdida de valores en los que nos lideran. Yo soy un tío muy positivo, pero a medida que voy cumpliendo años me voy convirtiendo en un positivo realista, y veo las cosas un poco obtusas. Hay demasiada pelea de codicia y ambición». Desde entonces se ha sabido muy poco de él, aunque ha participado en algunos concursos como ‘Pasapalabra’.