Así está David Civera en la actualidad: su paso por Eurovisión, su música y su mujer

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más importantes en la vida de David Civera fue su paso por Eurovisión. El festival le abrió las puertas de un mundo nuevo, alcanzó el éxito y durante mucho tiempo sonó en las mejores radios. A principio de los años 2000 sus canciones se convirtieron en grandes éxitos que nadie era capaz de dejar de bailar, pero ¿qué ha sido de él? Después del buen momento mediático que vivió, tuvo que retirarse a un segundo plano con su mujer y sus hijos.

David Civera está viviendo en Teruel y sigue siendo un gran amante de la música. Su nombre no suena con la misma fuerza que antes, pero ningún espectador ha olvidado su brillante trayectoria artística. Está casado y tiene dos hijos: Daniel, de 13 años, y Laura, de 10. En la actualidad su familia ocupa un papel fundamental. En 2007 formalizó su relación con Ana María Benedi después de llevar toda la vida juntos y siempre han sido una pareja perfecta. Ana María le ha apoyado en todo, de ahí que no hayan tenido ningún problema.

El detalle que lo cambió todo

David Civera estaba en lo más alto de su carrera mediática, pero decidió dar un paso atrás por el bien de sus seres queridos. Su mujer se quedó embarazada y pensó que lo más acertado era dedicarle el tiempo que se merecía, por eso poco a poco fue dando de lado al mundo del espectáculo. Actualmente vive en Teruel, su tierra natal, y lleva una vida completamente tranquila. Está apartado de los medios de comunicación, pero hace colaboraciones puntuales porque su querido público necesita saber de él.

En las últimas horas su nombre está sonando con fuerza gracias a ‘Pasapalabra’. El equipo de Roberto Leal siempre consigue reunir a las estrellas más cotizadas y David Civera no iba a ser menos. Ha aceptado la propuesta para participar en el programa en calidad de invitado. No obstante, su intención está muy lejos de quedarse en la pequeña pantalla porque ahora tiene otros intereses.

La mujer de David Civera

Tras 15 años de trayectoria, David Civera decidió apartarse de los focos para centrarse en el bienestar de Ana María Benedi. En varias ocasiones ha dejado claro que ella no le pidió que se retirase. La decisión fue solamente suya porque se dio cuenta de que lo que verdaderamente le hacía feliz era disfrutar de la familia que quería crear. Durante mucho tiempo se pasó gran parte de su vida encima de los escenarios y quería cambiar esta tendencia tan exigente.

Civera ha triunfado en la música

A los expertos les llamó mucho la atención que David Civera aparcase una carrera tan exitosa. Recibió muchos mensajes y finalmente decidió sacar una nueva canción titulada ‘Vida’. En una de sus entrevistas explicó por qué este tema era tan importante para él. «Hay proyectos y canciones que nacen de las energías que suman. El equipo artístico que me acompaña y el público que siempre me espera y tanto me da en los conciertos, son la inspiración para todos mis pasos».