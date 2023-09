Los franceses opinan sobre los españoles y el vídeo se hace viral. No hay piedad en los comentarios

¿Qué opinan los franceses de los españoles? Esta es una pregunta que todos nos hemos planteado en alguna ocasión y, aunque no se puede generalizar, el vídeo del usuario de TikTok @dele_gt nos puede ayudar a hacernos una idea. Un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en la red social y con el que podemos confirmar que tenemos una relación de ‘amor-odio’ a nivel social con nuestros vecinos.

La opinión de los franceses de los españoles (y viceversa)

Varios franceses responden a la cuestión de cómo somos los españoles, y hay una cualidad en la que todos coinciden: la alegría. Esto no es algo que nos sorprenda, ya que que es precisamente la alegría de los españoles uno de los aspectos que más llaman la atención de los extranjeros cuando visitan nuestro país.

Ahora bien, no todo es positivo, porque los franceses también señalan que somos «ruidosos», que «gesticulamos en exceso al hablar» o que «hablamos muy rápido y fuerte». El hecho de hablar rápido no es culpa nuestra, sino del propio idioma. Y es que el español es el idioma más rápido de pronunciar el mundo tomando como referencia el número de palabras que se pueden decir por minuto.

También destacan que es un país alegre «en el que se vive bien». Eso sí, algunos de los franceses que aparecen en el video lamentan que las sensaciones no sean mutuas.

Pero, ¿y qué opinamos los españoles de los franceses? Un joven resalta que «opino que su comida está sobrevalorada, saben francés y ya no aprenden ningún otro idioma. En el top3 de peores tipos de turistas de Barcelona»

Otro dice que «Lo único a lo mejor es que quieren ir con el francés a todos los sitios». Una mujer va un paso más allá y critica: «No te ayudan. Cuando vas a su país no te ayudan en nada y pretenden que hables en francés, no entienden tampoco el inglés, conducen muy mal. A mí casi me atropellan un par de veces».

Pero no todo es malo. Algunos españoles dicen que «son personas muy amables y muy románticas». Además, u joven comenta que «en general, bueno, guay porque nos parecemos. La cosa mala es que no aprenden ningún idioma que no sea el suyo. Eso me jode. Pero por lo demás bien».