Por fin lo confiesa: Sebastián Yatra confirma cual fue el motivo de su ruptura con esta conocida cantante

A pesar de que nadie puede poner en duda el talento de Sebastián Yatra como cantante, es cierto que el artista es conocido en la crónica social gracias a sus relaciones sentimentales. Su talento ha llenado estadios y le ha llevado a los mejores escenarios del mundo, aunque también hay una parte del público que está interesada por conocer su trayectoria personal. Sus dos relaciones más conocidas son su historia de amor con Aitana Ocaña y su polémico romance con Tini Stoessel. Después de mucho tiempo, el colombiano ha dado un paso adelante para desvelar el motivo por el que rompió con Tini.

Sebastián Yatra siempre ha sido muy reservado con su vida privada, pero ha hecho una excepción porque los rumores suenan cada vez con más fuerza. Con el paso del tiempo ha aprendido una cosa: contar la verdad siempre es la mejor opción. Por ese motivo ha roto su silencio y ha insistido en que no se separó de Tini Stoessel por ninguna tercera persona. Recordemos que en su momento se jugó con la posibilidad de que Yatra hubiera iniciado una relación paralela con la actriz y cantante Danna Paola, conocida por su papel protagonista en ‘Élite’.

Sin embargo, el intérprete de ‘Tacones Rojos’ promete que no rompió con Tini por ninguna circunstancia extraña. Simplemente se dio cuenta de que lo mejor para ambos era tomar caminos diferentes. Reconoce que la edad jugó un papel importante a la hora de tomar la decisión. «Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad», ha desvelado en ‘GQ México’.

Sebastián Yatra cuenta la verdad sobre Danna Paola

Sebastián Yatra insiste en que siempre respeto a Tini Stoessel, pesar de que algunos insinúan que tuvo un comportamiento poco honesto. Ha aprovechado que estaba sincerándose sobre el tema para dejar claro que nunca intentó ligar con Danna Paola. En su momento, el posible romance con la actriz de ‘Élite’ fue un tema muy comentado en las redes sociales y ahora sabemos que la situación se sacó de contexto. «Nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento. Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella».

El ex de Aitana recuerda que «de repente, se me convirtió en el villano de la película sin motivo aparente. Recibí muchas críticas». El ejército de seguidores de Tini Stoessel no le dio oportunidad de defenderse y él consideró que no era el momento de dar explicaciones, así que optó por situarse en un discreto segundo plano y esperar a que la tormenta fuera parte del pasado. Ahora que la situación es menos tensa ha pensado que lo mejor es contar la verdad y demostrar que no tiene nada que ocultar.

Igual que sucedió con Aitana, Sebastián se dio cuenta de que debía comunicar cuanto antes que había roto su noviazgo con Tini. Por ese motivo, en 2020 enviaron un comunicado conjunto asegurando: «Hola… queríamos contarle que con Tini decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina».

Sebastián Yatra explica si quiere volver con Tini

El acalorado romance entre Sebastián Yatra y Aitana Ocaña ha ocupado las portadas de muchas revistas. En un primer momento intentaron esquivar a la prensa porque no querían ser el centro de atención, pero finalmente dieron normalidad a la situación. Tanto es así que acabaron pasando juntos el verano y los paparazzi les pillaron en una infinidad de situaciones. No obstante, Aitana siempre se ha mantenido firme y ha rechazado contestar a ninguna pregunta relacionada con el colombiano. Pero la postura de Sebastián ha ido cambiando con el paso del tiempo.

Fue el cantante quien dio un paso adelante para anunciar que había roto con Aitana, confesión que pilló a la catalana completamente desprevenida. Después de regresar de uno de sus viajes, Ocaña tuvo que reconocer que ya no estaba con Sebastián. Insistió en que no le había parecido mal que lo hubiese contado, pero fuentes cercanas aseguran que se sintió incómoda porque no quería que nadie descubriera su secreto. En la actualidad siguen teniendo buena relación, lo que demuestra que no rompieron por ningún motivo extraño.

Yatra ha aprovechado que todo el mundo está hablando de lo mismo para dejar claro que no tiene pensado volver con Tini. «No, no, no, le tengo mucho cariño a Tini, pero no», responde tajantemente cuando escucha hablar sobre este asunto. Los seguidores de la argentina han celebrado esta noticia porque no querían que volviera a estar con él, aunque todavía hay muchos medios internacionales que no descartan por completo esta segunda y polémica oportunidad.