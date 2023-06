Se filtra la surrealista lista de invitados a la boda de Tamara Falcó: se masca la tragedia

La boda de Tamara Falcó cada vez está más cerca. Poco a poco se van filtrando detalles del enlace, a pesar de que los novios han puesto muchas medidas preventivas. ‘Sálvame’ ha tenido acceso a la invitación que han enviado. Una carta virtual que necesita “dos contraseñas diferentes” para poder ser vista. El problema es que alguien ha sido demasiado indiscreto y ahora conocemos todo. En Telecinco han bromeado con la posibilidad de que Tamara “no quiera feos en su boda”. Supuestamente les ha regalado a todos sus amigos un bono para que vayan a su peluquería de confianza.

Tamara Falcó está muy dolida. Siente que la prensa le está presionando demasiado y sabe que hay gente que no está siendo sincera. Alguien está facilitando información a los periodistas y por eso sabemos que en su lista de bodas hay un regalo que supera los 11.000 euros. También sabemos quiénes son algunos de sus invitados. Podemos adelantar algo: se avecina una gran tormenta. Ha reunido a personas muy influyentes, pero de círculos completamente opuestos.

Los invitados de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

La periodista Pilar Vidal, amiga de Tamara Falcó e Isabel Preysler, ha explicado que la marquesa de Griñón ha hecho cambios de última hora. En un primer momento, antes de que Íñigo le fuese infiel, organizó una mesa con directores de medios. Pilar estaba dentro de esta lista. El problema es que cambió de idea y ahora solo quiere a gente cercana. Entonces, ¿qué le une a José Luis Martínez-Almeida? Sí, Tamara ha invitado al político a la gran boda y le va a juntar con otros personajes tan ilustres como Rafa Nadal.

“Se han publicado muchas mentiras. La idea de ambos es hacer una ceremonia mucho más reducida de lo que se ha dado a entender en los medios. Al final, el interés mediático no va a ser proporcional con la grandilocuencia de la boda. Todo será muy sobrio”, informa un testigo en la revista ‘Semana’. Está claro que no han conseguido lo que querían. La polémica está en todo lo alto y no se entiende bien la presencia de ciertos famosos.

Una boda plagada de estrellas

Como no podía ser de otra forma, la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva va a estar plagada de estrellas. Su familia son personalidades importantes. Ya conocemos a su madre, la querida Isabel Preysler, pero recordemos que es hermana de Enrique Iglesias. El cantante, si decide ir al evento, estará con políticos de la talla de Isabel Díaz Ayuso. ¿De qué conoce Díaz Ayuso a la marquesa de Griñón? Los rumores no cesan y todo esto ha hecho que Tamara esté “agobiada”. Según su entorno, no entiende que se generen ciertos debates.

Lo mejor de la televisión

A nadie le ha extrañado que Tamara haya invitado a buenos representantes del mundo de la moda. Jon Kortajarena o Carolina Herrera son algunos de los afortunados. Pero también ha invitado a otros famosos como Nuria Roca o Pablo Motos. Trabaja con ellos en Antena 3 y quiere que le acompañen en un momento tan especial para ella. También irán los tres jueces de ‘MasterChef’: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nájera.