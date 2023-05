De la tensión a la mayor felicidad: la confirmación más esperada de Tamara Falcó de cara a su boda

En cuestión de dos semanas, la vida y el transcurso de los preparativos de la boda de Tamara Falcó han dado un inesperado giro de 180 grados. Pese a haber tenido que lidiar con la infidelidad de Íñigo Onieva y con el cambio de fecha de su ceremonia nupcial por «problemas logísticos», lo que tal vez la marquesa de Griñón no podía haber llegado a imaginar es que, con tan solo dos meses de margen, Sophie et Voilà optaría por no confeccionar su vestido de novia a consecuencia de un «incumplimiento contractual» por parte de la hija de Isabel Preysler. Un movimiento por el que la protagonista se veía obligada a buscar una alternativa in extremis, habiéndola encontrado de la mano de Carolina Herrera y su director creativo, Wes Gordon, a quien la chef considera «un cañón».

Es por ello que, hace tan solo unos días, la ganadora de MasterChef Celebrity se desplazaba hasta Nueva York para comenzar a exponer ideas sobre su traje soñado con el equipo de la firma de alta costura. Algo que parece haber salido incluso mejor de lo esperado y así lo ha revelado ella misma durante su última aparición en la tertulia de El Hormiguero, sección que ha compartido con Pablo Motos, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val y que ha abierto tomando la palabra para hablar sobre el que ya es considerado como el tema del mes por excelencia: «Tengo vestido. Llamé a Wes Gordon y le dije que había pasado un temita y que no tenía vestido», comenzaba confirmando, quitando así hierro al asunto para después deshacerse en elogios con el equipo de la empresa: «Ha sido la prueba de novia más maravillosa que he tenido, son encantadores, los bordados preciosos, el equipo… Me he sentido súper escuchada», aseguraba entre risas, demostrando estar completamente feliz por la decisión tomada y que, al fin y al cabo, como ella y su prometido indicaban, «todo pasa por algo».

Por otro lado, la hija de Carlos Falcó también ha querido revelar algunos detalles sobre cómo procederán a partir de ahora tanto ella como Carolina Herrera para que todo esté a punto el próximo 8 de julio: «Tengo que ir a hacerme más pruebas a Nueva York, entre tres y cuatro veces», confesaba, aclarando así que aún tiene que cruzar el charco alguna vez más para hacer los arreglos necesarios: «Por lo menos tengo algo que ponerme el día de la boda», zanjaba. No obstante, lo que no ha querido confesar es si tiene previsto que la firma mencionada confeccione únicamente un vestido, o si lucirá alguno más en el día de su boda. Aunque lo más probable es que suceda esta segunda opción, sobre todo teniendo en cuenta que cuando su compañera Cristina Pardo ha hecho referencia a la idea de «coger cuatro o cinco vestidos» cuando Tamara contaba que todos eran bonitos, la marquesa ha asentido con una sonrisa de oreja a oreja.