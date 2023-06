Tamara Falcó despeja todas las incógnitas sobre la lista de invitados a su boda

Como viene a ser costumbre desde hace semanas, Tamara Falcó se ha convertido en la gran protagonista de los últimos días, y podría decirse que también meses. El camino al altar de la marquesa de Griñón ha sido una montaña rusa de emociones en toda regla tanto para ella como para sus seres queridos, habiendo tenido que perdonar una infidelidad, posponer su fecha de boda e incluso buscar in extremis una alternativa al diseño de su vestido de novia tras el espaldarazo de Sophie et Voilà. Una serie de baches a los que la hija de Isabel Preysler ha logrado anteponerse mientras salían a la luz algunos detalles de cara a su gran día como su lista de invitados.

Aunque en un primer momento se dejaba entrever que la ganadora de MasterChef Celebrity habría incluido entre sus seres queridos a Rafa Nadal, Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida de cara a su boda, lo cierto es que ella misma ha querido despejar la incógnita durante su aparición en la tertulia de El Hormiguero. Es por ello que, como no podía ser de otra manera, Pablo Motos no ha querido dejar pasar la oportunidad de preguntar a su compañera sobre el asunto, a lo que ella misma ha respondido tajante: «No han dado con ninguno». Unas palabras con las que aclara que ninguno de los tres famosos estará presente en su ceremonia nupcial: «No van políticos, ni deportistas que sean de la familia», añadía, confesando además que los únicos cantantes que van, más allá de su familiares son «los cantantes del grupo» que la pareja ha contratado.

Como ya había adelantado previamente la propia marquesa, su boda con el empresario contará con 400 invitados, ya que «Íñigo tiene 150 primos» a los que Tamara guarda un gran cariño, pese a haber admitido haberse visto obligada a recortar su lista de asistentes, siendo muchos los que únicamente acudirán a la finca El Rincón después de la cena. Una tarea que no ha sido en absoluto sencilla para la chef, que ha confesado cuál ha sido el truco que ha tenido en cuenta para invitar únicamente a las personas que verdaderamente componen su círculo más cercano: «Me he preguntado: ‘¿A esta persona me gustaría encontrármela a mitad de la noche?’», reflexionaba, provocando así las risas no solo del presentador, sino también de Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca, que aseguraban que se trataba de una muy buena opción para saber quiénes son los allegados que quieres que formen parte de tu gran día.

De esta manera, y a lo largo de esta misma jornada, Tamara e Íñigo han dado pistoletazo de salida a la cuenta atrás para darse el «sí, quiero». Falta justo un mes para que la marquesa de Griñón y el empresario unan sus vidas a través del matrimonio, haciendo así que triunfe su amor pese a todos los altibajos que han tenido que superar.