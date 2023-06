Cuenta atrás para la boda de Tamara Falcó (41) e Iñigo Onieva (33). La pareja pronunciará el Sí, quiero el próximo 8 de julio en El Rincón, el palacio que la marquesa de Griñón heredó de su padre, Carlos Falcó; bajo la atenta mirada de cerca de cuatrocientos invitados entre los que estarían, según apuntan varios medios de comunicación, además de sus familiares y amigos más allegados de ambos, numerosos rostros conocidos de la crónica social (y hasta política), de nuestro país, como Carmen Martínez Bordiú, Isabelle Junot, Juan Avellaneda, Jon Kortajarena, Carolina Herrera, Rafael Nadal, José Luis Martínez Almeida o Eugenia Martínez de Irujo, entre otros.

Precisamente la presencia de ésta última ha llamado poderosamente la atención. Pues, cabe recordar, las declaraciones que la protagonista hizo acerca del evento en cuestión hace unos meses para los micrófonos de Gtres. Fue concretamente el pasado mes de febrero cuando, durante la presentación de los calcetines Waves Socks que diseñó a beneficio de la Fundación Querer, preguntada por la que es ya la boda del año, la aristócrata española comentó que no iría a la boda de Tamara e Iñigo porque no tienen relación. «No, Tamara es más joven que yo y no somos amigas, no tiene por qué invitarme», expresó.

«Manolo y Sandra son primos nuestros y hemos tenido mucha relación en mi juventud porque salíamos mucho juntos. No preguntarme ahora por Tamara que me la bufa, y yo no voy a hablar de otra gente porque ni me interesa, ni soy quién, ni tengo ni idea. Me ha salido del alma. Una pregunta sí, pero ahora toda la entrevista de Tamara pues como que no. ¿También de la Preysler y Vargas Llosa? No, por favor», añadió.

Sus palabras se interpretaron entonces como una complicidad que quedaba reducida en nada, ya que anteriormente, había sido la propia Tamara quien reconocía una muy buena relación de amistad con la menor y única mujer de los seis hijos de Luis Martínez de Irujo y Artázcoz y Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII duquesa de Alba de Tormes. «Eugenia y yo somos muy amigas de siempre, nuestras familias han sido súper cercanas. Eugenia fue la primera que llevó a Rosa a casa de mi madre para que nos conociéramos, después de aquel encuentro, con el paso del tiempo estoy en Tous con mis creaciones», eran las declaraciones de Falcó.

La condición de Tamara Falcó e Iñigo a sus invitados

En los últimos tiempos, Tamara Falcó e Iñigo Onieva han ido desgranando algunos detalles de su boda y dejado entrever algunas de las condiciones que habrían puesto a sus invitados para acudir a la cita: nada de periodistas ni de teléfonos móvil, según El Programa de Ana Rosa, para preservar una exclusiva, ya cerrada, por la que pareja podría cobrar hasta un millón de euros. «Para la boda han pedido a los invitados que no quieren móviles. Va a ser una de las exclusivas mejor pagadas de los últimos años: seis ceros. Esto es lo que se habla entre los amigos de la pareja», anunciaron.