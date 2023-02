Alessandro Lequio desvela el motivo por el que no asistió a la presentación de la fundación de su hijo

El pasado viernes, 3 de febrero, fue sin duda una de las fechas más destacadas en el calendario de Ana Obregón, y no es para menos. A lo largo de esa misma tarde, la protagonista de Ana y los 7 reapareció en el Hotel Santo Mauro de la capital para dar pistoletazo de salida a la presentación de la Fundación Aless Lequio, cumpliendo así el mayor sueño de su hijo. Sin embargo, llamaba especialmente la atención la ausencia de Alessandro Lequio, vicepresidente de la organización y padre del joven fallecido, que hoy ha aprovechado su presencia en El Programa de Ana Rosa para desvelar los motivos por los que no pudo acudir a tan relevante cita.

Ha sido durante esta misma mañana cuando el colaborador ha tomado la palabra en el espacio de las mañanas de Telecinco para confesar que su estado de salud le impidió acompañar a su ex pareja en un proyecto con el que pretenden financiar la investigación del cáncer, especialmente el que afecta a niños y a jóvenes: el sarcoma de Ewing: «Pensé que era necesario y procedente quedarme en casa. Pensaba que era covid, pero era un simple trancazo. Estaba catatónico», comenzaba explicando en el plató del programa en cuestión, haciendo alusión a la versión que dio la propia Ana frente a las cámaras al señalar que el conocido como conde Lequio estaba sufriendo un contagio de coronavirus por el que estaba «malísimo en la cama», siendo para él imposible acudir a la rueda de prensa aunque se tratara de una cita muy importante también en su vida.

No obstante, Alessandro ha querido ensalzar la labor de Obregón al frente de este proyecto que tanto significado tuvo para su hijo en común en su día: «No sé hablar de mi hijo, no lo sé hacer y no lo voy a hacer. Para eso está Ana, que lo hace de maravilla. Cada uno somos como somos. Mi bandera siempre ha sido el silencio y seguirá siendo el silencio», comenzaba explicando, mientras que Ana Rosa parecía estar totalmente de acuerdo con el discurso de su compañero, y así se lo ha hecho saber: «Ana está realizando un excelente trabajo». No obstante, Lequio no se siente tan preparado para hablar sobre Álex, intentando zanjar en todo momento el tema sin querer dar más detalles sobre la personalidad del joven: «Ana es mucho más valiente que yo y ya está», puntualizaba.

De lo que sí ha querido hablar es de la función de la Fundación Aless Lequio, la cual ha descrito con mucho orgullo y sinceridad: «La Fundación Aless Lequio, que tiene como principal objetivo captar fondos para financiar la investigación del cáncer, entregará dos donativos a distintos proyectos (…) Es una investigación muy seria, que es el carcoma de Ewing. La fundación tiene un capital de 4 millones de euros que yo he conseguido. Se trata de una herencia que yo he conseguido. Conseguí al señor, que era amigo mío, se enamoró del proyecto. Tristemente, ha fallecido», contaba, dejando boquiabiertos al resto de colaboradores que también siguen la historia.