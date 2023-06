Feliciano López se ha sincerado en el marco del torneo benéfico de pádel en el que ha participado contra el cáncer de mama. Pese a que siempre se muestra discreto con las declaraciones que da, ha hablado con total naturalidad, pero con ese ápice de discreción que tanto le caracteriza sobre Rafa Nadal.

«No tengo intención de seguir jugando en los próximos meses. Es una decisión que no he tomado yo, la ha tomado mi cuerpo», dijo Nadal el pasado mes de mayo durante una rueda de prensa, anunciando así que se retiraba temporalmente de las pistas debido a que no ha logrado recuperarse de la lesión en el psoas ilíaco —músculo que conecta la cadera con la pierna, que sufrió el 18 de enero durante el Open de Australia.

Ante lo ocurrido, Feliciano se ha pronunciado en el marco del evento benéfico al que ha acudido en Madrid. «Está un poco triste, porque le gustaría estar jugando al tenis en Roland Garros, en París, pero él ya tenía asumido que la lesión que tuvo en Australia le iba a apartar de Roland Garros, que era su máximo objetivo. Una vez que eso ya se decidió, ahora ya solo toca recuperarse pronto. Y yo tengo mucha fe en que el año que viene podrá volver a jugar y eso es realmente lo más importante. La recuperación va a ser larga, porque es una operación no complicada, pero sí ha habido varias cosas que han tenido que hacer y estoy seguro de que se va a recuperar pronto», ha indicado sobre Rada Nadal.

Su situación personal

Haciendo gala, una vez más, de su habitual discreción en todo lo relacionado con su esfera privada, Feliciano López ha asegurado que está «muy contento» en esta etapa de su vida. «La verdad que la vida me sonríe y me considero una persona muy afortunada en todos los sentidos, así que nada, a disfrutar del pádel», ha indicado, sin querer entrar en más detalles.

A principios de enero de 2021, Feliciano y su mujer, Sandra Gago, se convirtieron en padres de su primer hijo. «Me encuentro genial. De momento, estoy teniendo un embarazo muy bueno. He tenido alguna molestia al principio, pero nada fuera de lo común y muy puntualmente», dijo la modelo durante el embarazo.

En septiembre de 2019, Feliciano y Gago sellaron su amor en una romántica ceremonia civil celebrada en La Concepción, una espectacular finca de Marbella han en la que posaron por primera vez como marido y mujer. Aunque si historia de amor comenzó un año antes, en 2018, cuando ¡Hola! publicó las primeras imágenes del que es, actualmente, uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra Gago (@sandragago_)

A través de las redes sociales, muy de vez en cuando, comparten alguna píldora de su día a día, pero siempre teniendo el hermetismo como bandera.