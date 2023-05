Si hay alguien que no tiene temor a decir lo que piensa, esa es Alba Carrillo. Conocida por meterse de lleno en casi todas las polémicas de la actualidad, la ex colaboradora de Telecinco ha vuelto a utilizar su desparpajo para opinar sobre la participación de su ex marido, Feliciano López, en Mask Singer. El tenista se escondió bajo la máscara de ‘Esqueleto’ en un nuevo programa y, al ritmo de Justin Quiles, ha demostrado que la televisión tampoco se le da nada mal. «Ha sido toda una experiencia, porque era imposible cuadrar fechas. Estamos todos los días fuera. Este programa es uno de esos que sabía que si me surgía la oportunidad lo haría. Me apetecía conocer un lado diferente de mí, venir aquí y pasármelo bien», decía tras destaparse su identidad.

Una noche mágica de la que fue testigo Alba Carrillo. La tertuliana, que ya no forma parte de Mediaset desde que se anunciase su despido el pasado mes de abril, ha reaparecido en la red para comentar el último programa de Antena 3 y declararse fan absoluta del formato. «Ayer vi a mi ex marido en Mask Singer. Tengo que reconocer que antes no podía por razones obvias. Que me encanta Mask Singer, que siempre lo he visto y que ayer lo vi», ha comenzado explicando. Tras esto, ha hablado por primera vez desde hacía mucho tiempo de la relación que mantiene con el que un día fue el hombre de su vida: «No tengo trato con él, no conozco a nadie que se relacione con él y no sabía que él iba a ir».

Y, como no podía ser de otra manera, la ex colaboradora de la cadena de Fuencarral ha dado su opinión al respecto, eso sí, sin dejar pasar la oportunidad de lanzar algún que otro dardo envenenado: «Mi opinión sobre su espectáculo es que me gustó. Me ha parecido lo más divertido que le he visto nunca a la criatura, que debió hacer un esfuerzo sobre humano, no debió ni de dormir ni nada el día antes y lo hizo bien, las cosas como son». Siguiendo el hilo, la hija de Lucía Pariente ha resaltado esta nueva faceta de Feliciano, que ha pasado de ser un rostro conocido del deporte a un nuevo descubrimiento de la pequeña pantalla: «Para ser un deportista que no ha cantado en la vida ni ha hecho cosas, pues le vi divertido. Sí que es verdad que no me gustó mucho el hecho de que dijera muchas palabrotas, pero bueno, se lo vamos a perdonar. Me gusta su reconversión como prácticamente de ex tenista ya a personaje de la televisión».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Feliciano Lopez (@felilopezoficial)

Para finalizar, Carrillo, además de mandar un beso a los Javis y reconocer que le encanta Ana Obregón, ha dejado en el aire una pregunta cargada de misterio: «¿A que al final acabamos trabajando juntos?». Por su parte, Feliciano López no ha dudado en compartir la experiencia en Instagram y contar lo que ha sido para él estar en un programa de tal talante en la pequeña pantalla: «Se acabó mi aventura en el mundo en el mundo de los vivos…😢 Gracias a todo el equipo de @masksingera3 por el cariño y por dejarme sacar mi lado más 🤡. Gracias también a mi presentador favorito @arturovallsofficial , eres el f… amo!! Nos vemos en el otro mundo!!! 💀».