Fue el pasado 17 de abril cuando la noticia del despido de Alba Carillo (36) de Mediaset saltaba a todos los medios de comunicación dejando a su paso un abanico de preguntas sin respuesta. Pues lo que parecía, en primera instancia, un veto con el que engrosar la lista negra, terminó siendo un cese fulminante de la colaboradora de cualquier plató del grupo de comunicación de origen italiano.

Esta medida podría tener un trasfondo al que la revista Semana quiso poner motivos prácticamente de inmediato. «La nueva directiva no quiere un perfil como el suyo. Quieren huir de las polémicas (…) Alba ha sido vetada por estar personada en la Operación Deluxe contra La Fábrica de la Tele. No va a volver. Telecinco no quiere tener a nadie trabajando que demande a sus productoras», informaron.

Sea como fuere, lo cierto es que hasta el momento, la propia Alba no se había pronunciado al respecto. Ha sido hace escasas horas cuando lo ha hecho aprovechando su paso por el programa de TVG, Land Rober – Tunai Show, que conduce Roberto Villar. Después de haber pasado unos días en Sevilla con motivo de la Feria de Abril, la colaboradora acudió a dicho formato como sorpresa para Eva Iglesias, copresentadora, con quien mantiene una estrecha amistad: «La tengo cariño, no sé porqué, es mala tipo como yo y me gusta», dijo Iglesias, bromeando. «Nadie sabe por qué se me coge cariño», añadía Carrillo.

Así, preguntada expresa e inevitablemente por ello, Alba se mostro tajante: «No, es que ahora están haciendo cambios», empezó diciendo. «a peor. Porque siempre se puede ir a peor», añadió bajo la atenta mirada del presentador del programa que, lejos de dejar ahí la conversación, intentó obtener más detalles de lo sucedido. «Pues eso, que están botando lo bueno y se están quedando con lo malo», dijo entonces Carrillo.

El despido de Alba de Mediaset, pone fin a más de una década de la ex Superviviente como rostro de cabecera de la cadena líder en producción televisiva de contenido rosa. En total, ha participado en una treintena de programas, entre los que destaca su participación en formatos como Gran Hermano VIP. Asimismo, y al margen de su silla en Ya es mediodía, era una habitual del Deluxe. Una de sus últimas visitas al espacio de late Night fue a razón de su flirteo con Jorge Pérez.

En el futuro más cercano, Alba Carrillo tenía pendiente abordar nuevos proyectos conjuntos con Mediaset, pero de momento va a tener que cancelarlos.

Palabras de agradecimiento

Antes de su intervención en el programa de la televisión gallega, Alba quiso dar las gracias a todos los seguidores que han querido mostrarle su cariño en los últimos días, a través de un vídeo en su perfil de Instagram. «Lo primero: agradezco todo el cariño y las muestras de apoyo que estoy recibiendo. La tele es mi medio natural y allí soy feliz. Se cierra un ciclo, pero comienza una etapa llena de cosas buenas y proyectos bonitos y espero que me acompañéis. Nada me haría más feliz», expresó.