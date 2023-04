Alba Carrillo, en ‘busca y captura’ del hombre ideal en pleno cambio de etapa vital

Podría decirse que Alba Carrillo no está atravesando su mejor momento pero, lejos de hundirse, la que fuera colaboradora de Telecinco ha optado por ahogar sus penas en la Feria de Abril de Sevilla. Pese a que su silla en el plató de Ya es mediodía ha sido ocupada por Irene Junquera, la ex de Feliciano López ha querido dar portazo a todas las polémicas generadas a su alrededor con un viaje a la Ciudad Hispalense en una fecha muy especial para todos los sevillanos.

Como no podía ser de otra manera, la ex de Fonsi Nieto ha sido captada por las cámaras de Gtres mientras paseaba por las calles del Real ataviada con un traje de flamenca con el blanco y el azul marino como principales protagonistas. Un momento en el que no ha tenido reparo en hablar con los reporteros sobre su faceta personal, la cual la modelo prefiere vivir en solitario y únicamente con la compañía de su hijo y de su madre, Lucía Pariente. Es por ello que Alba ha sido la encargada de asumir que está sola y con intención de pensar únicamente en ella, aunque en este viaje quiere «ronear y disfrutar». Pero si algo tiene claro es que no se conforma con cualquier hombre, sino con uno «maduro» y «de mundo» que le dé estabilidad. Dos premisas que serían indispensables para que la ex concursante de Supervivientes pudiera abrir su corazón de nuevo, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos meses no han sido en absoluto positivos para ella en este terreno al haber sufrido dos batacazos con Jorge Pérez y Santi Burgoa.

A este mal de amores se suma la pérdida de trabajo de Alba, que probablemente ahora haga de las redes sociales su principal fuente de ingresos. La colaboradora se había convertido en uno de los personajes televisivos más queridos de la actualidad gracias a su espontaneidad y a su sinceridad. No obstante, la cúpula de Telecinco prefería alejarse de todas las polémicas que pudiera generar la modelo, motivo por el que decidían cortar por lo sano con su contrato. Algo a lo que ella reaccionaba a través de las redes sociales, visiblemente agradecida por todo el cariño recibido: «Lo primero: Agradezco mucho todo el cariño y las muestras de apoyo que estoy recibiendo. La tele es mi medio natural y allí soy feliz🫶🏼 se cierra un ciclo, pero comienza una etapa llena de cosas buenas y proyectos bonitos🤩 y espero que me acompañéis! Nada me haría más feliz! Para celebrar el comienzo de esta nueva etapa os dejo un reel para que os animéis a probar una gran guarrería😅😂 que a Lucas le apetecía mucho: Roll-ups con helado!!!🍧Gracias por quererme. Es mutuo❤️», escribía, sin entrar en más detalles sobre su situación laboral aunque, en cierto modo, admitiendo haberse desvinculado de la cadena de Fuencarral, al menos de manera temporal y hasta nueva orden.