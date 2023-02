Alba Carrillo y el giro en sus sentimientos hacia Feliciano López: «Yo le ayudaría»

Podría decirse que Alba Carrillo es una mujer completamente renovada. El paso del tiempo ha provocado que la colaboradora cambie algunas de sus actitudes hacia personas del pasado que pasaron por su vida, aunque eso sí, sin perder la esencia de sinceridad que la caracteriza. Esto es lo que ha ocurrido en al última ocasión, cuando la modelo ha reaparecido en la inauguración de la clínica Ferraro y ha hablado sobre uno de sus ex: Feliciano López.

Es sabido en todos los rincones del país que la ex de Fonsi Nieto no goza de una muy buena relación amistosa con el tenista. No obstante, parece que se trata de una circunstancia que ha quedado anclada en el pasado, razón por la que Alba habla sobre el tema con total naturalidad: «A veces digo cosas en tono jocoso porque es mi registro. A veces la gente se encuentra en puntos de la vida y no les va bien, pero si él es feliz con su mujer yo que me alegro, y el rencor no sirve para nada y estoy muy feliz así», comenzaba explicando, para después demostrar que estaría dispuesta incluso a tenderle su mano si lo necesitara: «Si me llamase porque necesitase algo yo le ayudaría, tendría que aguantar mis comentarios porque soy así, pero le deseo que sea feliz», zanjaba, dejando entrever así una madurez por su parte totalmente inesperada por los medios de comunicación.

A quien no parece tener tanto cariño es a Santi Burgoa. Cuando empezaron a sonar rumores que apuntaban a que el presentador había comenzado una relación amorosa con Vanessa Romero, la hija de Lucía Pariente no tuvo reparo en admitir que aún no había perdido el contacto con ella. Una situación que saltaba por los aires a ojos de la audiencia y que la propia Alba aún no ha terminado de perdonar: «Me interesa lo mismo que me interesaba cuando estaba con él, muy poco (…) Le he bloqueado de todos lados y no me interesa nada lo que me tenga que decir. Le agradezco mucho los dos años y medio que ha paseado a mis perros y ya está (…) Eso es lo que va a sacar ella ahora de él, porque es un tío cero interesante», confesaba, visiblemente molesta por los movimientos de su ex, aunque haciendo caso omiso a los cambios que haya podido experimentar en las últimas semanas.

Carrillo también tuvo oportunidad de deshacerse en elogios con uno de los pilares fundamentales de su vida. Este no es otro que su hijo, de quien está muy orgullosa: «Estoy muy bien con mi hijo (…) Me dice que por qué no me echo novio, y yo le digo que entonces voy a tener otro hijo, y a eso me dice que no, que prefiere estar solamente él. Así que yo le digo que las mismas reglas que él me ponga va a tener él con las novias dentro de unos años, porque yo le he preguntado y le gustan las chicas, así que le diré lo mismo», puntualizaba entre risas.