La famosa de ‘OT’ que ha soltado la bomba sobre David Bisbal: «A lo mejor algún día podemos hablar»

En el universo de Operación Triunfo, la presión mediática y los sueños compartidos forjaron vínculos que parecían inquebrantables, pero el paso del tiempo ha demostrado que no todas las relaciones resisten la distancia, el éxito desigual o la competencia. Más de dos décadas después de aquella primera edición que marcó a toda una generación, el nombre de David Bisbal vuelve a situarse en el centro del debate, esta vez no por un lanzamiento discográfico ni por un hito profesional, sino por el distanciamiento con algunos de quienes fueron sus compañeros de academia.

La polémica se ha reavivado a raíz de las declaraciones de Vega y Verónica Romero, ambas muy críticas con el cantante almeriense, en un contexto cargado de reproches, silencios y lecturas personales sobre lo ocurrido tras los focos. Sin embargo, en medio de este relato predominantemente negativo, ha surgido una voz que ha optado por la mesura y la distancia emocional: la de Nuria Fergó, que ha decidido romper una lanza en favor de Bisbal y ofrecer una versión menos conflictiva de su relación con él.

El mensaje de Vega

El detonante de este nuevo capítulo ha sido un mensaje publicado por Vega en su perfil de Instagram, donde la cantante y compositora, que en su día firmó varias canciones para David Bisbal como El ruido, Culpable o No amanece, reveló de forma explícita el final de su amistad con el artista. Lejos de un tono conciliador, el texto estaba cargado de simbolismo y de una profunda sensación de decepción personal.

«Una amistad diluida porque me convertí en alguien incómoda en su repertorio. El resto es una historia de poder y artes oscuras. Una mujer que no cede nunca, efectivamente es un problema para muchos», escribía, antes de añadir una reflexión que ha sido interpretada como una alusión directa a la falta de contacto personal. «Por mucho que un tercero se empeñe, un amigo llama. Esa es mi pena. No hay más amigo. Pues no lo hay. Simple y llano».

Sus palabras no tardaron en generar un intenso debate entre seguidores del programa y del propio Bisbal, reabriendo viejas preguntas sobre qué ocurrió realmente entre los concursantes de OT 1 una vez terminó la experiencia televisiva y cada uno tomó rumbos profesionales muy distintos.

Nuria Fergó se suma a la batalla

En este clima de declaraciones cruzadas, Nuria Fergó ha optado por una posición claramente diferenciada. La cantante malagueña ha reconocido que su relación con David Bisbal es actualmente distante, pero ha subrayado que ese alejamiento no responde a ningún conflicto personal ni a un desencuentro concreto. Según ha explicado, se trata de una consecuencia lógica del paso del tiempo y de las agendas imposibles que caracterizan a artistas con trayectorias consolidadas.

«Yo fenomenal como siempre, pero no tengo relación con él porque es imposible. Vamos, no tengo tiempo ni para ver a mis amigas de aquí, no le voy a ver a él. Imagínate, no, no, es imposible, o sea, es lo normal», ha señalado con naturalidad, alejándose del tono crítico que han adoptado otras ex compañeras.

Lejos de cerrar la puerta a un reencuentro cordial, la artista ha dejado claro que mantiene una actitud positiva hacia el cantante almeriense. «Con ganas de verlo en eventos y en sitios para saludarlo, claro», ha añadido, subrayando que, en su caso, no hay reproches ni cuentas pendientes, solo caminos que se han separado con el tiempo.

Verónica Fergó ha sido muy sincera

Las palabras de Nuria Fergó contrastan de manera evidente con las de Verónica Romero, que también ha reconocido públicamente que ya no mantiene relación con David Bisbal. La artista, que compartió academia con él en OT 1, ha descrito un proceso de enfriamiento progresivo, sin un detonante claro ni un motivo concreto al que señalar.

«De repente vi que estaba todo muy frío con él. Lo intentas, pero al ver que no hay nada, pues para qué seguir», explicaba ante los micrófonos de una conocida agencia. Romero ha insistido en que no guarda rencor, aunque admite cierta incertidumbre sobre las razones de ese distanciamiento. «Entiendo que, cuando nos veamos, nos alegraremos, pero ahora mismo no tenemos relación. Y no sé por qué. A lo mejor algún día podemos hablar. A veces no hay un por qué, las relaciones se enfrían y ya está».

Este tipo de testimonios reflejan una realidad habitual en entornos de alta exposición mediática, donde los vínculos nacidos en circunstancias extraordinarias no siempre encuentran un espacio sólido en la vida adulta y profesional. El éxito arrollador de Bisbal, unido a las diferentes velocidades y direcciones de las carreras de sus compañeros, ha sido señalado en numerosas ocasiones como un factor determinante en estas distancias.

Como vemos, más de veinte años después de Operación Triunfo, el debate sobre la amistad, el éxito y las cuentas pendientes entre sus protagonistas sigue generando interés, pero también pone de manifiesto una verdad incómoda: no todos los lazos nacidos bajo los focos están destinados a durar para siempre.