Un ex compañero de Georgina Rodríguez saca a la luz toda la verdad de su relación con Cristiano Ronaldo

La segunda temporada de ‘Soy Georgina’, el documental de la novia de Cristiano Ronaldo, sigue generando titulares bastante suculentos. La protagonista ha pronunciado una serie de frases que quedarán en la memoria de los espectadores, pero eso no es lo mejor. Ahora un antiguo compañero suyo ha roto el silencio para desvelar una supuesta cara oculta de la empresaria. Georgina Rodríguez siempre dice que es una persona muy generosa, aunque podría no estar contando la verdad. En lo que también habría mentido, según el último testimonio, es en lo que se refiere a su relación con el futbolista.

Georgina asegura que la primera vez que vio a Cristiano no fue capaz de articular palabra porque le impuso demasiado y ella es bastante tímida. Su ex compañero de trabajo tiene otra versión y la ha sacado a la luz. Estamos hablando de Pablo Bone, un experto en moda que ha usado sus redes sociales para publicar los secretos de Georgina. La influencer ha quedado en una situación bastante comprometida. Ya no puede esconderse. Es cierto que es natural, pero también tiene otras facetas que no había compartido con su querido público.

Georgina Rodríguez mintió sobre su relación

Georgina ha asegurado que cuando conoció a Cristiano Ronaldo se quedó sin palabras, pero su ex compañero ha dado otra versión. Asegura que ella estaba atendiendo a otro cliente en la tienda Gucci de Madrid y cuando entró el futbolista fue directa a él. “Como todos saben, porque Georgina lo ha contado, cuando se conocieron Cristiano entraba a la tienda de Gucci con unos amigos y con su hijo y justo ella salía por la puerta, pero eso no fue así”, empieza diciendo Pablo Bone. Aunque lo realmente interesante viene después.

“Cuando Cristiano entró a la tienda de Gucci todos nos giramos para mirarle porque es un hombre súper alto y a ese tipo de clientes solo los atienden los responsables de la tienda”. Asegura que Georgina no paró hasta que el futbolista se fijó en ella. Supuestamente empezó a llamar la atención para que Cristiano reparara en su presencia. Es decir, que la versión que ha dado Rodríguez no es cierta. Recordemos que ha vendido que le dio tanta vergüenza conocer a Cristiano que no fue capaz de hacer nada.

Acusan a Georgina de ser ambiciosa

Según el testimonio anterior, Georgina siempre ha sido una amante del lujo y tenía claro que no se iba a conformar con cualquier cosa. Eso no quiere decir que esté interesada en el dinero de su novio, pero su ex compañero asegura que siempre “estuvo buscando dar un pelotazo”. También habla de una supuesta prepotencia que habría marcado siempre su carácter. “siempre fue así, aunque ella no tuviera mucho dinero o no tuviera el dinero que tiene ahora. Siempre tuvo esos aires de prepotencia y de superioridad”.

La empresaria ha quedado retratada

“Ella se movía en ambientes de mucho dinero. Sí que es verdad que vivía en un apartamento muy pobre, muy barato, pero ella siempre quiso avanzar. Siempre quiso crecer y cuando conoció a Cristiano fue su oportunidad del estrellato”, asegura su ex compañero Pablo. Dice que él estaba presente cuando se conoció la pareja. Insiste en que no es cierto que Georgina pasara inadvertida como ella dice. De hecho hizo todo lo contrario. Quería que Cristiano se fijara en ella.