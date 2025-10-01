De ser una estrella a vender en un mercadillo: así es la nueva vida de una famosa periodista

Karmele Marchante ha experimentado una notable transformación en su vida personal tras despedirse de la televisión. Su trayectoria, que en su apogeo estuvo marcada por su carismática y polémica participación en el programa ‘Sálvame’, ha tomado un giro que ha sorprendido a muchos. Atrás quedaron los días en los que su nombre sonaba en los platós de Telecinco, ahora se enfrenta a un presente muy distinto.

En 2016 Karmele Marchante dejó de ser parte del equipo de colaboradores de ‘Sálvame’, un espacio que le dio trabajo durante siete años. Su marcha no estuvo exenta de controversia. Según ha compartido en varias entrevistas y a través de sus redes sociales, su decisión fue el resultado de conflictos internos con algunos de sus compañeros. Las tensiones acumuladas con ciertos miembros del equipo y lo que describió como un ambiente tóxico hicieron que Karmele optara por apartarse de la televisión, rompiendo definitivamente su vínculo con uno de los programas más vistos de la parrilla.

Años después, Karmele ha sido muy clara respecto a lo que vivió tras las cámaras. A través de varias publicaciones en redes sociales, no ha dudado en señalar actitudes machistas y comportamientos inapropiados que, según ella, eran parte de la dinámica en ‘Sálvame’. Estas declaraciones no solo generaron debate en el ámbito mediático, sino que también la alejaron aún más de algunos de sus antiguos compañeros. Sin embargo, no ha mostrado interés en dar marcha atrás ni en reconciliarse con ese mundo. Lejos de ello, ha reafirmado su postura crítica frente a la televisión sensacionalista y ha seguido su propio camino.

Así es el nuevo trabajo de Karmele Marchante

Tras su salida de la televisión, Karmele Marchante ha optado por mantener un perfil más bajo, al menos en lo que a apariciones en pantalla se refiere. Aunque su presencia en televisión se ha vuelto esporádica, lo que realmente ha llamado la atención es su incursión en una actividad que pocos habrían imaginado: la venta en mercadillos. Hace unos meses sorprendió a sus seguidores al anunciar que participaría en un mercadillo donde vendería ropa, joyas, accesorios y otros artículos personales.

En las redes sociales, donde sigue siendo activa, la periodista compartió con entusiasmo su nueva iniciativa. «Os aseguro que fliparéis con las joyas y los precios tirados», escribió en una publicación promocionando el evento. Esta incursión en el mundo de los mercadillos ha despertado la curiosidad de muchos, quienes no tardaron en preguntarse si esta actividad refleja un cambio drástico en su situación económica o si simplemente responde a un deseo personal de llevar una vida más sencilla.

Sea cual sea el motivo, lo cierto es que parece disfrutar de esta nueva faceta. Las imágenes que ha mostrado demuestran que está encantada con su nuevo trabajo. La venta de sus pertenencias ha sido para algunos un símbolo de desprendimiento del pasado, una manera de alejarse del mundillo de las celebridades y abrazar una vida más modesta.

Su experiencia como escritora

La venta en mercadillos no es la única ocupación que mantiene a Karmele activa. Desde hace años la periodista ha estado enfocada en su carrera como escritora, una pasión que ha desarrollado de manera paralela a su tiempo en televisión. Su libro más reciente, titulado ‘No me callo’, es un manifiesto de su personalidad combativa en el que aborda temas de gran relevancia social como el feminismo, la lucha por los derechos humanos y la justicia social.

En esta obra no solo refleja sus experiencias personales, también ofrece una mirada crítica sobre el mundo que la rodea. Su voz, siempre comprometida con la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres, ha encontrado en la escritura un espacio para continuar su activismo. A sus 78 años, lejos de haberse retirado por completo, sigue siendo una figura con repercusión, especialmente en temas relacionados con el feminismo.

Karmele Marchante se acerca al mundo del teatro

Además de su faceta como escritora y su inusual actividad en los mercadillos, Karmele Marchante ha explorado otros ámbitos artísticos. Recientemente ha incursionado en el mundo del teatro, formando parte del grupo teatral Acción Comadres. Este proyecto le ha permitido no solo mantenerse activa a nivel creativo, sino también conectar con un público completamente diferente al que la conocía por su paso por la televisión.

En esta nueva aventura artística, la ex colaboradora de Jorge Javier Vázquez ha demostrado una sorprendente versatilidad, adaptándose a un entorno que le exige nuevas habilidades. A través de su participación en este grupo sigue demostrando su capacidad de reinventarse y de encontrar nuevas maneras de mantenerse activa. Hay que recordar que cuando trabajaba en ‘Sálvame’ intentó participar en Eurovisión, así que ya tiene experiencia en el mundo del espectáculo.