Esto es lo que han estudiado Piqué, Casillas y otros futbolistas españoles

Los futbolistas españoles siempre han recibido las mismas críticas. Les acusan de no haber estudiado, de haber hecho fortuna gracias a un golpe de suerte. Pero nadie puede negar, independientemente de las simpatías personales, que los jugadores tienen mucho talento. No solo eso. Algunos, como es el caso de Gerard Piqué, han invertido tiempo en su formación. El catalán no ha terminado sus estudios, pero se matriculó en la universidad para estudiar empresariales. Asegura que lo dejó por falta de tiempo.

Gerard Piqué despierta sentimientos encontrados entre el público. Recibe críticas desde los inicios de su carrera y la situación ha empeorado desde que se separó de Shakira. En 2017 demostró que sus seguidores estaban equivocados. Dejó claro que no había finalizado su carrera universitaria por falta de tiempo, prueba de ello es que cuando encontró un hueco se fue a Harvard. Cursó estudios superiores sobre mundo del entretenimiento y del deporte.

Iker Casillas retomó los estudios siendo una estrella

Iker ha explicado que cuando era joven no tenía demasiado interés por los estudios, abandonó muy pronto las aulas y luego se arrepintió. Se dio cuenta de que había tenido suerte: habían descubierto su talento con el balón y generaba muchos ingresos, pero eso no es lo normal. Según cuenta, en cuanto despejó su agenda se matriculó para estudiar empresariales. En estos momentos ya no es futbolista, pero es un gran empresario. También sabe inglés. Ha invertido mucho tiempo en clases particulares para poder controlar el idioma. Lo considera necesario para saber sacar mejor rendimiento a sus negocios.

Andrés Iniesta terminó su carrera a tiempo

Se ha hablado mucho de Andrés Iniesta, pero pocos recalcan que ha sido un gran estudiante. Él mismo lo ha reconocido en alguna entrevista. El interés por su formación le llegó un poco tarde, pero supo aprovechar el impulso. Se matriculó en INEF y terminó todo a tiempo. Estudió en la universidad Ramón Llull, un centro con muy buena reputación. Obviamente nunca llegó a ejercer su profesión, pero se dedica al mundo del deporte. Desde niño tuvo claro cuál era su sueño y lo convirtió en su trabajo.

El examen que aprobó Sergio Ramos con 27 años

Ahora se está hablando mucho de Sergio Ramos porque dicen está en crisis con Pilar Rubio. La presentadora es una gran amante de la cultura y supuestamente eso es lo que le distancia del jugador. De hecho en las redes sociales le ha mandado una indirecta: “Yo soy más de la Feria del Libro”. Sergio está en la Feria de Abril sin ella y este detalle ha hecho saltar las alarmas. Ramos no ha invertido demasiado tiempo en su formación. Abandonó el instituto sin haber completado la ESO.

Ha salido publicado que Ramos aprobó su último examen de la ESO con 27 años. Fue una prueba de conocimiento del medio. Lo hizo para que le dieran el título. Salió muy pronto de las aulas y en 2014 tuvo que regresar porque se dio cuenta de que había cometido un error. Sin embargo, después no ha retomado este hábito y ni siquiera ha realizado un curso intensivo. Parece que sus intereses se centran en el deporte en general y en el fútbol en particular.