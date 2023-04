Iker Casillas es uno de los presidentes de la Kings League de Gerard Piqué e Ibai Llanos. La liga está en pleno mercado de fichajes y las bombas se suceden casi a diario. Sobre esto le preguntó el streamer vasco al ex portero del Real Madrid, encontrándose con una respuesta que nadie esperaba «¿Alguna pista? ¿Es un jugador top? ¿Vas a soltar la bomba? ¿La vas a sacar aquí?», preguntaba Ibai. «No me la quiero sacar porque la tengo pequeña», respondía el ex guardameta entre risas.