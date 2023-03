A esto se dedicaba Jorge Javier Vázquez antes de ser presentador

Ya no hay vuelta atrás. Jorge Javier Vázquez le ha escrito una carta abierta a Mario Vaquerizo y la polémica está encima de la mesa. El presentador considera que Mario se ha excedido en muchos asuntos y está convencido de que debería pedir perdón cuanto antes. Esto ha hecho que los fans del cantante arremetan contra él y rebusquen en su pasado, así que todos sus secretos han quedado al descubierto. Antes de ser el rey de Telecinco tenía otro trabajo fuera de la televisión.

El trabajo de Jorge Javier Vázquez fuera de la televisión

Jorge Javier Vázquez es un maestro de los medios de comunicación y su talento no conoce fronteras. No sirve solamente para entretener a los espectadores, también sabe escribir. Tiene varios libros en el mercado y antes de ser presentador era redactor de una revista muy importante. Uno de sus primeros proyectos fue escribir en ‘Súper Pop’, una publicación juvenil destinada sobre todo al público femenino. Jorge Javier explicó en su momento que usaba un otro nombre para que no pudieran reconocerle.

Los otros trabajos del presentador de ‘Sálvame’

Esta revista no fue la única que tuvo el privilegio de disfrutar de los servicios de Jorge Javier Vázquez. Pronto también le contrató. El presentador estudió filología hispánica en la universidad de Barcelona y siempre ha sido un gran amante de la literatura. Los responsables de ‘Pronto’ supieron reconocer su talento y le ofrecieron un contrato relativamente importante. Brilló con tanta fuerza que pidió el traslado a Madrid y se lo dieron sin ponerle impedimentos.

Jorge Javier llegó a la capital y en un primer momento se sintió desubicado. Eso es lo que cuenta en su libro La vida iba en serio. Enseguida fue cogiendo fuerza y de pronto se convirtió en uno de los expertos más cotizados de la crónica social. Le descubrió la periodista Rosa Villacastín, fue quien le recomendó para que trabajara delante de las cámaras. No tenía experiencia previa, pero le sobraban las ganas y no dudó en aceptar. Poco a poco se ha convertido en una estrella. Actualmente la industria del corazón no sería igual sin su presencia.

Todo empezó con un sueño

Jorge Javier Vázquez, según ha contado, siempre quiso estudiar periodismo, pero su padre quería que ejerciera una profesión más seria. Pensó que lo mejor era matricularse en filología hispánica y dedicarse al mundo del corazón de forma puntual. La revista ‘Súper Pop’ le abrió las puertas de un negocio maravilloso y no tardó en brillar como solamente él sabe hacerlo. Una de sus jefas habló en una entrevista que se emitió en Cataluña y dejó claro que siempre supo que Jorge “podía hacer lo que el quisiera”. Su destreza no tenía límites.

Jorge Javier quiere desvincularse de la televisión

Después de ‘Súper Pop’ vinieron otros muchos proyectos. Jorge Javier pasó de ser redactor a colaborador y de ahí a presentador. Lleva toda la vida delante de las cámaras y piensa que su vida social está muy vinculada al trabajo. Ahora quiere empezar una nueva etapa. “Quiero iniciar otra vida personal, otra vida personal que no tenga tanto que ver con mi trabajo”, ha explicado en ‘Sálvame’.