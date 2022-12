Jorge Javier Vázquez, obligado a reconocer su último varapalo profesional

Jorge Javier Vázquez ha hablado alto y claro. El presentador se ha confesado y ha hablado sobre su revés profesional que tiene que ver con su obra teatral titulada como Desmontando a Séneca. Parece ser que el espectáculo cuyo protagonista era el propio conductor de Sálvame no terminó de causar buenas sensaciones entre el público.

Ahora, el comunicador ha explicado que «a mí los principios del 2022 me pillaron finalizando la gira de Desmontando a Séneca en Madrid, en el Reina Victoria. Mala época para hacer teatro. No estaba la gente para muchas fiestas y se acusaba en la taquilla», ha escrito el de Badalona en su blog de Lecturas.

«Recuerdo que el día del estreno, un 13 de enero, nos costó dios y ayuda confeccionar la lista de invitados porque iban cayendo como moscas: el que no tenía covid había estado en contacto con uno. Cuando la taquilla comenzó a remontar se iniciaron los bombardeos en Ucrania», ha añadido, muy sincero y detallando cómo vivió el declive de este reto profesional. Pudieron disfrutar de la obra numerosos rostros conocidos como el de Concha Velasco, quien en estos momentos no atraviesa su mejor momento de salud y Mónica Naranjo, entre otros.

«Guardo un recuerdo agridulce del final de la gira de Desmontando a Séneca en Madrid. Recuerdo los viajes de vuelta a casa, aguantándome las lágrimas, sepultado por el peso de la responsabilidad. Pensando en qué hacer para que viniera más gente a verme», ha contado Jorge Javier Vázquez. Debido a este varapalo, se está replanteando si continuar o no en el teatro, ya que, tras cinco obras de teatro, desde 2014, no se siente valorado.

«De mi experiencia en Madrid lo peor es que se me quitaron las ganas de hacer teatro. Por varias razones. La primordial, porque me he cansado de pasar exámenes. Porque ya no tengo ganas de lidiar con la responsabilidad de tener que llenar plateas porque me llame Jorge Javier Vázquez», ha sentenciado el presentador.

Al mismo tiempo, Sálvame, espacio del que es el hilo conductor, continúa en su lucha por mantener a una audiencia cada vez más baja. El espacio capitaneado por Jorge Javier Vázquez ha renovado a algunos de sus colaboradores y ha cambiado la dinámica del mismo. También, han creado el Mediafest, dondo numerosos rostros conocidos tienen que demostrar sus dotes musicales para lograr un primer puesto. Se puede decir que, el programa no atraviesa su mejor momento desde que se emitió la primera entrega aquel 27 de abril de 2009.

Una medida que ha tomado el formato, presentado también por Adela González es continuar su emisión de 19 a 20 horas en Mitele Plus (el canal de pago de la cadena de Fuencarral), cada tarde de lunes a viernes. Una forma de continuar en su carrera por recuperar la audiencia perdida en los últimos tiempos.