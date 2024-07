Está irreconocible: el tremendo cambio de Florentino Fernández

Florentino Fernández, conocido cariñosamente como Flo, ha sorprendido a todos con su notable transformación física. El miembro del jurado de ‘Got Talent’, quien comparte este rol con Paula Echevarría, Risto Mejide y Tamara Falcó, ha aparecido en las fotos de presentación de la nueva edición del talent show con un aspecto totalmente renovado. Este impresionante cambio ha suscitado gran curiosidad y admiración entre sus seguidores. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. No es el primer famoso en experimentar un proceso parecido, pero Flo nunca habla de su vida privada, por eso cualquier paso que da termina convirtiéndose en tendencia.

Tanto Florentino Fernández como Dani Martín, quien también ha musculado su cuerpo, han seguido los consejos del psiconeuroinmunólogo y osteópata Rafael Guzmán. Guzmán es el autor del libro «‘u cuerpo, tu hogar’, una lectura que recomienda prácticas como el ayuno intermitente. La transformación de Florentino Fernández es un testimonio de dedicación y esfuerzo, aunque no hubiera conseguido nada sin la ayuda de los especialistas. Su historia inspira a muchos a considerar cambios positivos en su estilo de vida, siempre con la guía adecuada. A medida que avanza esta nueva edición de ‘Got Talent’, no solo veremos a un Florentino renovado físicamente, también a una persona que ha adoptado un enfoque más saludable.

Ha sido el propio Florentino quien ha compartido cómo ha logrado esta transformación, enfatizando que la motivación principal ha sido su salud y bienestar personal. Siempre conocido por su sentido del humor, el presentador no ha tenido reparos en hablar abiertamente sobre los cambios en su rutina. Aunque ha aclarado que no se trata de una «terapia milagrosa», sino de un proceso que requiere esfuerzo, constancia y un compromiso con un estilo de vida saludable. Sus palabras son muy importantes, pues demuestran que no hay que hacer las cosas a la ligera. Todo debe estar supeditado por buenos profesionales.

Así ha sido la experiencia de Flo con Rafael Guzmán

«He estado hasta 24 horas sin comer. Las primeras horas son complicadas, pero se puede hacer», confesó Flo, detallando su experiencia con el ayuno intermitente, siempre bajo la supervisión de un especialista. Además, ha expresado su gratitud hacia Guzmán, a quien considera un mentor importante en este viaje de transformación. «Desde que conozco a Rafael, me han pasado cosas muy curiosas. Puedo conversar con una cabra porque no tomo azúcar, no tomo gluten, no ceno, tomo el sol…», comentó al respecto.

Además de la alimentación, Florentino ha subrayado la relevancia de la hidratación adecuada. Ha optado por un tipo específico de agua que, según él, tiene propiedades beneficiosas para el sistema inmunológico. «Es un agua donde las moléculas de hidrógeno y oxígeno están formando figuras geométricas en el espacio. Esas configuraciones le dan las condiciones físicas y químicas que la hacen totalmente distinta a la convencional que podemos beber de un grifo o de una botella envasada», explicó.

Estas afirmaciones, aunque intrigantes, han sido cuestionadas por varios expertos que instan a las personas a consultar a profesionales de la salud antes de hacer cambios significativos en su dieta o rutina. La historia de Flo destaca la importancia de buscar orientación médica adecuada y de ser consciente de que cada cuerpo es diferente. No obstante, hay que tener en cuenta que el comunicador no es el único que ha experimentado un proceso parecido.

El caso de Dani Martín: rumores, polémicas y un comunicado

El cantante Dani Martín también ha perdido peso notablemente, un cambio que ha mejorado su autoestima y su bienestar general. «He adelgazado porque me estoy cuidando, no estoy mal, ni tengo depresión ni nada de eso», aclaró Dani, desmintiendo rumores sobre su estado emocional.

Igual que le sucede a Florentino Fernández, Dani es muy reservado con su vida privada e intenta mantenerse al margen de cualquier escándalo porque no quiere convertirse en noticia por asuntos que estén relacionados con su intimidad. El problema es que no tuvo más remedio que dar un golpe en la mesa y aclarar que no le pasaba nada, simplemente había conseguido bajar de peso porque quería sentirse mejor consigo mismo. El artista estalló contra sus enemigos y dejó claro que no iba a volver a pronunciarse sobre el tema porque no tenía nada más que explicar.

«O sea, que si nos encontramos así en cosas, en la calle, en el súper, en estas cosas que se salen a hacer, cuando me dejan salir del sitio este donde sabéis que me metieron algunas personas y esto que les gusta el clickbait ese, que sí y que me he puesto gafas porque como van pasando los años, pues cada vez vez es peor y eso, pero que he adelgazado porque me estoy cuidando», escribió en sus redes sociales.