La profesión de Florentino Fernández antes de ser famoso que te va a dejar sin palabras

Florentino Fernández tiene 51 años y se ha convertido en uno de los rostros más importantes del mundo del espectáculo, pero su vida no siempre fue así. Ha trabajado muy duro para alcanzar la cima del éxito, de hecho ha desempañado muchos trabajos antes de llegar a la pequeña pantalla. El artista ha ejercido de presentador, de monologuista, de cómico y de actor, entre otras muchas cosas, aunque durante la década de los 90 ejerció de vigilante de seguridad. Este secreto ha visto la luz recientemente y ha dejado sin palabras a sus admiradores. A Florentino lo único que le importa es poner pasión en todo lo que hace, por eso guarda un buen recuerdo de sus experiencias laborales.

Florentino Fernández, mientras estaba trabajando de vigilante, vivió una anécdota que todavía recuerda con bastante cariño. Según cuenta, descubrió que un hombre estaba robando, se acercó a él y mantuvieron una conversación que todavía no ha conseguido olvidar. «Una vez pillé a un tío robando en un Vips. Le dije: ¿Qué? Está la cosa mu’ mala. Y me dijo: Qué bien imitas a Chiquito de la Calzada. A lo que le contesté: es que estoy en la gloria de mi madre». Esta aventura demuestra que Florentino siempre ha mantenido su sentido del humor, un sentido del humor que le ha llevado a lo más alto, aunque conoce perfectamente donde están los límites.

En una entrevista reciente, el comunicador ha explicado que para él es muy importante mantener las formas y no faltar el respeto a nadie. Dentro de su profesión hay códigos que no todo el mundo entiende de la misma manera, por eso intenta pronunciarse con mucha precaución para no dañar la sensibilidad del público. «El humor debe tener respeto. ¡Mucho respeto! Porque, en esencia, es comunicación. Todo lo que lleve humor, llega mejor. Se entiende mejor. Y hace que la vida sea más agradable», ha comentado durante la presentación de su nuevo proyecto ‘Kung Fu Panda’.

El primer trabajo de Florentino Fernández en televisión

Florentino Fernández debutó en la pequeña pantalla en 1996 y enseguida demostró que estaba capacitado para entretener a los espectadores. Su conexión con la audiencia llamó la atención de los directores del momento, por eso empezó a recibir ofertas de muchas cadenas. Decidió quedarse en ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’, un programa presentado por Pepe Navarro que marcó un antes y un después en la historia de la televisión española. Florentino era uno de los colaboradores habituales del espacio y tenía como objetivo hacer reír a los televidentes.

La madre del artista no veía con buenos ojos este trabajo, pues quería que su hijo se centrase en una profesión más estable que no estuviera tan condicionada. Sin embargo, Fernández apostó por su talento, confió en sí mismo y poco a poco fue creciendo como artista. Llegó a cobrar 380.000 pesetas (2.200 euros) por intervención y en ese momento su familia empezó a mirarle con otros ojos, animándole a continuar con su meteórica carrera.

El humor le ha abierto muchas puertas y le ha posicionado como uno de nuestros famosos más queridos. Pero en realidad Florentino nunca quiso ser artista, fue algo que sucedió de manera casual porque de pequeño soñaba con un trabajo muy distinto. «Yo siempre he querido ser conductor de autobuses», durante una charla con Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’. A pesar de que ha intentado blindar su vida, cada vez se conocen más detalles sobre su trayectoria personal. Lo mejor es que el público recibe con los brazos abiertos cada uno de sus secretos.

El nuevo proyecto de Florentino Fernández

Florentino Fernández ha dado una entrevista en ‘Vida Nueva’ para promocionar su nuevo proyecto. Es el actor que dobla al protagonista de ‘Kun Fu Panda’, una película animada que se ha convertido en un éxito dentro del público joven.

El artista está encantado, pues lleva ocupando este papel cuatro temporadas y siempre consigue unos resultados excelentes. «Sin duda, es la mejor de las cuatro películas», empieza diciendo para promocionar la nueva entrega. «En el cine, en pantalla grande, una experiencia única para toda la familia. Y lo mejor: la película habla de lo importante de las segundas oportunidades, de lo necesario que es enmendar errores, con unos dibujos dignos de exponerse en el Museo del Prado. Mucho arte, animación espectacular y muchas risas. Perfecto, para todas las edades, desde los abuelos a los niños».

Florentino ha animado a sus seguidores a visualizar esta divertida película. Afortunadamente cuenta con el respaldo de sus fans y cree saber el motivo. Considera que siempre va con la verdad por delante y este detalle le ha dado muchas oportunidades para darse a conocer. «Soy bastante transparente. Si tengo un mal día, se me nota. Ese soy yo. Mi padre me dice que soy un tío grande», declara en el medio citado en líneas anteriores.