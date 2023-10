La dura historia de Carmen Maura, la actriz que no pudo ver a sus hijos durante 12 años

Carmen Maura tiene 78 años y puede presumir de ser una de las actrices más importantes de España. Ha participado en proyectos de una gran envergadura, como por ejemplo la película ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, que se estrenó en 1988. Su presencia siempre ha estado muy cotizada, de ahí que sus periodos de descanso hayan sido bastante cortos porque no pasaba mucho tiempo entre un trabajo y otro. Lo sorprendente es que Carmen Maura, la protagonista de esta noticia, no soñaba con convertirse en una estrella cuando era joven. Fue algo completamente circunstancial.

La artista ha triunfado y los cuatro premios Goya que ha conseguido confirman este planteamiento. De hecho también ha arrasado en Francia, donde le otorgaron un César, uno de los galardones más cotizados en la industria de la interpretación. Su fama ha cruzado fronteras y ha llegado hasta México. Es decir, Carmen Maura ha llegado a lo más alto a nivel profesional. Sin embargo, en su vida privada ha tenido que superar bastantes obstáculos.

La historia más dura de Carmen Maura

Carmen Maura se casó con un abogado mallorquín llamado Francisco Forteza Pujol en 1964. Era un hombre importante y en su momento formaron un matrimonio especial, pero lamentablemente las malas noticias no tardaron en llegar. Francisco tenía varias empresas de tabaquería y estaba muy centrado en su vida profesional. Todo esto le generó una red de contactos que terminó jugando en contra de la actriz. Cuando se separaron, un juez ordenó que los dos hijos que tuvieron en común, llamados Pablo y Carmen, debían quedarse con el empresario.

Francisco consiguió la custodia y se los llevó a Canarias durante 12 años. Durante todo este tiempo Maura no pudo verlos y es una pena que arrastró durante mucho tiempo. Según el portal ‘Chic’, el abogado tenía muchas amistades en el ámbito judicial, por eso el resultado no dejó en buen lugar a la actriz.

El motivo de la sentencia

Carmen Maura estuvo más de una década apartada de sus hijos. El juez consideró que lo más oportuno era que se criase con Francisco Forteza debido a la profesión de Maura. En aquel momento las autoridades pensaron que Pablo y su hermana iban a llevar una vida más ordenada si se asentaban con su progenitor. La intérprete no se siente cómoda hablando de lo que sucedió, pero sabe que está en posesión de la verdad y nunca ha escondido nada. Lo cierto es que su vida esconde muchos secretos que poco a poco van viendo la luz.

Carmen Maura vivió otro suceso traumático

Carmen Maura explicó en una de sus entrevistas que cuando tenía 30 años fue víctima de una violación. Un soldado se presentó en su domicilio asegurando que era su mayor fan y ella le abrió la puerta, pensando que solamente quería un autógrafo. Por desgracia sus intenciones no eran buenas y Carmen vivió un episodio muy traumático. «El proceso que siguió fue peor que la violación en sí, que fue muy desagradable, pero no me desequilibró», explicó en una de sus entrevistas. Asegura que para ella lo peor vino después.