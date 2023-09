El divorcio multimillonario de Hugh Jackman. Atentos a la fortuna que tiene que repartir con su ex

Todo el mundo se quedó en shock. La noticia fue completamente inesperada. Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness, una de las parejas más consolidadas de la industria de Hollywood, pusieron punto y final a su historia de amor después de 27 años casados y dos hijos en común. Los datos salieron a la luz hace unos días, pero cada vez hay más información encima de la mesa. Ahora ha trascendido qué deben repartirse: una fortuna envidiable que solucionará las vidas de ambos. Pero, ¿qué ha pasado hasta llegar a este punto?

Fuentes cercanas aseguran que todo iba bien hasta 2020. Supuestamente la pandemia ocasionada por el coronavirus marcó un antes y un después, pues ambos se dieron cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro. Intentaron solucionar sus problemas y llevaron el asunto en la más absoluta discreción, pero no han logrado superar el bache. No obstante, han acordado no entrar en ninguna guerra pública, entre otras cosas porque siguen siendo grandes amigos.

La fortuna que deben repartirse

En divorcios tan mediáticos como estos es complicado que no termine saliendo a la luz algún conflicto, pero Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness han asegurado que ellos no participarán en ninguna guerra. Es cierto que deben repartirse un dineral antes de legalizar la separación, pero han contratado a buenos abogados para redactar un acuerdo beneficioso para ambas partes.

Los artistas tienen una clara intención: repartir equitativamente el patrimonio de 290 millones de dólares que han generado durante estos años. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para divorciarse de forma amistosa, así que el dinero no será un problema para ellos. “Están decididos a hacer esto de la manera más amigable posible”, comenta un testigo en ‘US Weekly’.

Dinero y propiedades de lujo

En 2010 salió publicado que el patrimonio de Hugh Jackman estaba valorado en 257 millones, pero en los últimos años ha realizado operaciones exitosas, por eso ha crecido. El grueso de esta fortuna se ha creado gracias a sus ingresos como actor. Ha sabido invertirlos bien y ha comprado varias propiedades de lujo repartidas entre Australia y Estados Unidos. Una de las joyas de la corona es un ático en Nueva York cuyo precio supera los 20 millones de dólares.

El motivo del divorcio

Todo esta siendo muy tranquilo, por eso el público se ha preguntado las razones del divorcio. Pretenden seguir siendo compañeros de vida a través de una bonita amistad, pero ¿por qué no quieren seguir juntos como pareja? El entorno ha hablado en ‘Daily Mail’ para dar algunas claves.

“Después de los últimos años, el amor que se tenían se convirtió más en una amistad que se rompió durante el covid, ya que el confinamiento no ayudó en absoluto a su matrimonio y realmente puso a prueba su relación”. Por eso seguirán unidos, aunque de forma diferente.

Intentaron arreglarlo y llegó un punto en el que se dieron cuenta de que no había solución. “Trabajaron en ello y no pudieron recuperarlo. Hugh descubrió que no había la misma magia que antes”. Por eso el artista ha dado el paso y ha iniciado los trámites del divorcio. Ahora están en la primera fase: repartiéndose todo lo que generaron en común.