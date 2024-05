El dineral que puede recibir María del Monte tras la decisión que ha tomado con Kiko Rivera

Aunque todos muchos lo contrario, la polémica no ha hecho nada más que empezar. María del Monte e Inmaculada Casal se encuentran en el centro de la polémica desde que sufrieron un robo en su domicilio en agosto de 2023. Hace unos meses las autoridades apuntaron contra Antonio Tejado y le acusaron de ser el autor intelectual de este suceso. Hay que dejar claro que los hechos todavía no están demostrados, a pesar de que el colaborador ha sido privado de libertad. El juez debe dictar sentencia y mientras tanto Antonio se encuentra en prisión provisional, situación que ha generado un ambiente demasiado tenso.

María del Monte siempre ha sido muy reservada con su vida privada, ha protegido con celos su intimidad y su trayectoria es completamente impecable. A pesar de que no se siente cómoda dando ciertas explicaciones, en ningún momento ha tenido malas respuestas para los periodistas que están instalados en su vivienda. Hay guardias constantes para saber cómo se siente y qué piensa de Antonio Tejado, pero el artista sigue defendiendo la presunción de inocencia de su sobrino. No obstante, fuentes cercanas aseguran que María e Inmaculada prefieren estar lejos de Antonio durante una larga temporada.

La cantante se ha convertido en noticia porque ha ganado un juicio contra La Fábrica de la Tele, una productora que se encargaba de ‘Sálvame’ y que tenía varios programas en Telecinco. Los directores del espacio que capitaneaba Jorge Javier Vázquez emitieron un material gráfico que forma parte de la intimidad de María. Eran unas imágenes de Kiko Rivera hablando de la relación que Isabel Pantoja tuvo en el pasado con la intérprete de ‘A la sombra de los pinos’.

Los 250.000 euros de la discordia

María del Monte decidió demandar a la plataforma que emitió el vídeo de Kiko Rivera. Era una supuesta cámara oculta que le hicieron cuando era joven. El paparazzi Gustavo González asegura que Kiko hacía tratos con la prensa a cambio de unos acuerdos muy suculentos. En teoría vendía información sobre Isabel a espaldas de su familia y por detrás sus cuentas bancarias se llenaban de euros.

María no quiere tener problemas con Kiko y considera que fue una víctima, por eso no tomó acciones legales en su contra. Únicamente denunció a Telecinco, pero ¿qué pasará ahora? El periodista Jesús Manuel Ruiz se ha puesto en contacto con el representante legal de María, un abogado llamado Javier Lozano. Según cuenta, La Fábrica de la Tele ha recurrido la sentencia que obliga a la empresa a pagarle a la artista 250.000 euros en concepto de indemnización. «El director técnico se halla a la espera de conocer si se admite a trámite el recurso de Mediaset ante el Tribunal Supremo o queda desestimado.

Jesús Manuel, para satisfacer los deseos del abogado de María, ha hecho una investigación y asegura: «No será estimado el recurso y será firme la sentencia que supondrá 200.000 euros en la cuenta bancaria de la persona que hizo de las sevillanas su forma de vida». Es decir, la cantante tendrá que recibir la indemnización que dictó el juez.

María del Monte, ¿cuenta con el apoyo de su familia?

María del Monte ha recibido el aplauso de decenas de periodistas. No son pocos los que le han agradecido el comportamiento que está teniendo durante los últimos meses. Para ella es una situación muy complicada y no está impidiendo que la información circule con normalidad, siempre y cuando los datos no hagan referencia a ningún aspecto privado. El problema es que cada vez hay más rumores encima de la mesa y ahora aseguran que la intérprete no tiene buena relación con una parte de su familia.

Una sobrina de María se casa al próximo fin de semana y la artista no ha recibido ninguna invitación. ¿El motivo? Algunos dicen que su entorno no comparte al 100% la actitud que ha tomado con Antonio Tejado, pero aquellos que conocen bien a la mujer de Inmaculada Casal aseguran que nada de esto es cierto.

«El día 18 de mayo se casa la única sobrina, porque los demás son varones, hija del hermano pequeño de la cantante y María del Monte e Inmaculada no están invitadas. El resto de la familia sí, pero ellas no. Con esa chica ellas han tenido trato», han declarado en ‘Espejo Público’.

El colaborador Aurelio Manzano tiene otra versión y no ha dudado en sacarla a la luz. «No ha sido una sorpresa que no la hayan invitado a la boda. Ella no esperaba la invitación porque actualmente no tiene relación con ella. No suelen verse. No se lo ha tomado como una ofensa, según me ha contado a mí. Ella está tranquila con Inmaculada». Teniendo en cuenta esta teoría, ni María del Monte ni Inmaculada Casal tiene problemas familiares, simplemente habrían dejado de tener contacto con una parte del clan.