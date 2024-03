Las declaraciones más polémicas de Kiko Rivera sobre Antonio Tejado: «Te pilla fuera de juego»

La situación que está atravesando Antonio Tejado no ha dejado indiferente a nadie y cada vez son más los famosos que se han visto salpicados por este conflicto. El famoso sobrino de María del Monte continúa en prisión provisional porque ha sido relacionado con una banda de atacadores que presuntamente opera en Sevilla. Dicha situación ha llegado a oídos de Kiko Rivera, quien se considera prácticamente familia de Antonio. Han trabajado juntos en Telecinco, han estado en muchas fiestas y tienen muchas cosas en común, por eso la opinión del DJ es tan importante. El problema es que Kiko quiere estar lejos de los conflictos de Telecinco, por eso es tan prudente a la hora de lanzar ciertas opiniones.

Antes de entrar en detalles debemos recordar que Kiko Rivera fue uno de los rostros más emblemáticos de Mediaset. Pero la línea editorial del grupo ha cambiado y ya no quieren contar con él, así que se ha tomado la revancha y en alguna ocasión ha utilizado sus redes sociales para cargar contra Telecinco. Insiste en que no va a dar más contenido a la cadena, de ahí que haya guardado silencio en tantas situaciones. Por ejemplo, ahora prefiere no opinar sobre Isabel Pantoja y tampoco quiere desvelar en qué momento se encuentra su relación con Chabelita.

Cuando todo el mundo pensaba que Kiko Rivera no iba a pronunciarse sobre Antonio Tejado, ha decidido romper su silencio y dar una entrevista en ‘ABC’. Lo primero que ha hecho ha sido reconocer que el asunto le ha pillado por sorpresa. «Es que es algo tan sumamente fuerte que no sé ni que decirte», ha empezado diciendo cuando le han hecho la pregunta. «Me quedé impactado y no solo por él, sino porque yo también conozco a la familia entera».

Kiko Rivera tiene relación con la familia de Antonio Tejado

Hay que recordar que Isabel Pantoja fue íntima amiga de María del Monte, por eso esta última conoce también a Kiko Rivera. María es tía de Antonio Tejado y esa es la razón por la que Kiko prefiere hablar de esta historia desde la distancia. Tiene una relación estupenda con la familia del detenido y no quiere ofender a nadie, aunque sí ha admitido que este suceso le ha dejado sin palabras. «Uno no sabe ni en qué pensar, ni qué decir. Te pilla fuera de juego y no sabes qué es correcto hacer. No me ha pasado nunca nada así y no sé cómo reaccionar en un caso así de fuerte», ha comentado al respecto.

Hace unos meses cinco encapuchados entraron en casa de María del Monte y fueron los protagonistas de un robo con violencia que ha dado mucho de qué hablar. La cantante perdió dinero y joyas, en total le robaron más de medio millón de euros y solamente ha podido recuperar 250.000. La prensa del corazón se solidarizó con ella y fueron muchos los que intentaron ayudarla. Nadie, al menos públicamente, sospechaba de la presunta implicación de Antonio Tejado en toda esta historia.

Fuentes cercanas insisten en que las autoridades han detenido a Antonio porque tienen pruebas que le dejan en una situación comprometida. Pero el sobrino de la cantante sigue insistiendo en su inocencia. Prestará declaración el próximo viernes 15 de marzo y, según informa la revista ‘Semana’, no tiene ninguna intención de contestar a las preguntas que quiere hacer María en seres judicial.

La nueva vida de Kiko Rivera

Kiko Rivera prefiere mantener las distancias, pero conoce perfectamente cómo funcionan los medios y si quieres seguir en ellos debe hacer ciertos esfuerzos. Ahora pretende centrarse en su faceta artística: trabajar como cantante y DJ, olvidando su papel como personaje del corazón. Sin embargo, necesita hacer ciertas cosas para conseguir publicidad, por eso sigue dando entrevistas y le continúan preguntando por Antonio Tejado. Eso sí, Kiko ha empezado una nueva aventura y lo único que le importa es su familia y su estado de salud. Recordemos que ha atravesado momentos complicados, pero afortunadamente la situación está controlada.

«Estoy bastante mejor, con problemas de rodilla, pero que no me impide realizar mis compromisos», responde Rivera cuando le preguntan por sus anomalías médicas. En el lado opuesto encontramos a Irene Rosales, quién ha dado un paso adelante para recuperar su puesto de colaboradora en Telecinco y ahora trabaja al lado de Emma García en ‘Fiesta’. El programa ha anunciado que va a comentar la nueva edición de ‘Supervivientes’, aunque nadie descarta que en un futuro se quede en el espacio analizando la crónica social.

Irene Rosales se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Kiko Rivera. La sevillana considera que la imagen de su marido no se corresponde con la realidad y prefiere guardar silencio cuando le preguntan sobre Isabel Pantoja. Insiste en que ha vuelto a la pequeña pantalla para analizar ‘Supervivientes’. y promete que no tiene ninguna intención de resucitar sus conflictos familiares.