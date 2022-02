La Dirección General de Tráfico sigue trabajando en su propósito de reducir los accidentes mortales en las carreteras españoles. Teniendo en cuenta que las distracciones al volante son uno de los principales riesgos para la seguridad vial, el uso del teléfono móvil está sancionado con 200 euros y la pérdida de 6 puntos. Además de esta medida, la DGT ha aprobado una norma que obligará a los vehículos a llevar un dispositivo similar a la caja negra de los aviones a partir del 6 julio de 2022.

Se trata de un dispositivo que registrará todos los datos relevantes en caso de accidente y forma parte del programa bautizado como «Visión Cero». Tendrá que estar incluido en todos los automóviles nuevos desde el 6 de julio de 2022 para que reciban la homologación correspondiente. A partir del 6 de julio de 2024, su instalación será obligatoria en todos los vehículos nuevos que salgan de los concesionarios.

Según un estudio realizado por el Parlamento Europeo, este dispositivo podrá evitar 140.000 heridos graves y 25.000 fallecidos en Europa en las próximas dos décadas.

Así funciona la caja negra de los vehículos

La caja negra (EDR) estará situada bajo el asiento del conductor y, en caso de que se produzca un accidente, grabará los datos más importantes: velocidad, movimientos de dirección, posición del acelerador y desacelerador, funcionamiento de los cinturones de seguridad y ángulo de giro del vehículo en caso de vuelco, entre otros aspectos.

Aunque el funcionamiento es muy similar al de las cajas negras de los aviones, el de los vehículos irá registrando y borrando la información constantemente. Además, no tomará imágenes ni grabará el sonido.

Gracias a este sistema, cuando se produzca un accidente de tráfico, la caja negra guardará toda la información generada durante los 30 segundos anteriores y los 5 posteriores. Se pondrá en marcha tras desplegarse el airbag, según el reglamento de la Unión Europea publicado en 2019.

La Dirección General de Tráfico ha explicado que toda la información recopilada por el nuevo sistema será complemente anónima. Sólo se guardarán los datos más relevantes del vehículo en caso de accidente, pero en ningún caso datos personales como el nombre o la edad del conductor.

El objetivo no es determinar quién tiene la culpa en un accidente, sino analizar las causas del accidente.

Por último, esta semana la DGT ha publicado un tweet con algunos consejos prácticos para circular en intersecciones con STOP o semáforo. En los giros, hay que comprobar que no «que no venga nadie y no haya peatones u otros usuarios cruzando».