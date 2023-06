Detienen a un famosísimo influencer por agredir a la prensa: las imágenes te dejarán helado

Algunos influencers se han convertido en estrellas de la crónica social y generan tanto interés que la prensa persigue sus pasos de carca. Están sometidos a mucha presión y sus fans buscan cualquier excusa para justificar ciertos comportamientos, pero lo último que ha pasado no tiene perdón. ‘Socialité’ ha emitido unas imágenes de un rostro muy conocido completamente desquiciado. Ha perdido los nervios cuando una reportera le ha preguntado por su relación sentimental. Las imágenes son escalofriantes y el revuelo ha generado tal impacto que después de las mismas ha sido detenido.

La identidad del influencer

Estamos hablando de Naim Darrechi, un influencer de reconocimiento internacional que ya ha protagonizado varias polémicas. Parece que esta es la definitiva. El público, incluso sus seguidores más fieles, se ha quedado sin palabras al ver las imágenes que han salido publicadas. Perdió los nervios completamente con una reportera que solo estaba haciendo su trabajo. Le han recordado que se dedica a una profesión pública y que es normal que la prensa investigue sus movimientos.

Niam tenido problemas con la justicia después de este incidente. Cuando ha recuperado su teléfono ha pedido perdón por su comportamiento, a pesa de que para algunos ya sea demasiado tarde. “No he tenido el móvil hasta ahora porque estuve tres días en prisión, me desnudaron entero y me hicieron hacer sentadillas. Cagábamos todos en el mismo sitio y fue una experiencia inolvidable, eso si ninguna duda. Lo que sí es verdad es que me quería disculpar por el comportamiento que tuve el otro día porque se podría haber solucionado de otra manera”.

Las imágenes que hundirán a Niam Derrechi

‘Socialité’ ha mostrado las imágenes y todo el mundo ha pensado lo mismo: Niam Derrechi ha perdido las riendas de la situación. El programa de María Patiño asegura que después fue detenido y no es la primera vez que tiene problemas con la justicia. Recordemos que estuvo en búsqueda y captura porque no se presentó a un juicio. Esta vez es diferente porque el problema afecta a una tercera persona. Concretamente a una reportera que fue insultada y agredida.

Todo esto sucedió en el aeropuerto de Ciudad de México y Yeri Mua, la novia del influencer parece estar igual de sorprendida. Ella fue amable con los reporteros que se acercaron para preguntarla, respondió a varios preguntas y no tuvo problema. La situación se complicó cunado una reportera se acercó a Niam. Él ha asegurado que perdió el juicio porque supuestamente su novia está embarazada y no quería que nadie le molestara.

Ha dado explicaciones

Niam Derrechi asegura que se ha visto sobrepasado por la presión mediática. En un intento de ganarse al público ha contado cómo ha sido su experiencia en la cárcel. Asegura que nunca lo va a olvidar porque ha sido un episodio traumático.

“Esos reporteros son muy pesados: nadie les pidió una entrevista. Llegaba mi novia tarde al vuelo y realmente actué de una manera agresiva y no tenéis que actuar así. Tenéis que intentar actuar de manera asertiva, decir las cosas, pero sin llegar a la violencia. Yo me excedí, ya pagué lo que tuve que pagar. Las cámaras y las cosas que rompí y ya me han dado la libertad”.