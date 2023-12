Desvelan lo que desayuna Isabel Preysler cada día para mantenerse así de joven

A pesar de que lleva toda la vida deleitándonos con sus apariciones en la crónica social, Isabel Preysler es una gran desconocida y ha decidido dar un paso adelante para que el público sepa cómo se comporta fuera de cámaras. Ha tomado una decisión muy arriesgada: protagonizar su propio documental en Disney +, algo que ya hizo su hija Tamara Falcó en Netflix.

La influencer protagonizó ‘La Marquesa’ y gracias a este proyecto los espectadores se acercaron a ella. ¿Ocurrirá lo mismo con Isabel Preysler? Lo cierto es que las primeras reacciones no se han hecho esperar y ya ha recibido las primeras críticas.

La exnovia de Mario Vargas Llosa siempre ha mantenido las distancias, tanto es así que presume de no haber cobrado nunca por una entrevista hablando de su vida privada. Los expertos en la industria del corazón insisten en que Isabel recibe otro tipo de premios, pero no gana dinero por abrir las puertas de su privacidad.

Supuestamente consigue contratos publicitarios y colaboraciones con marcas de lujo. Sin embargo, esta norma podría haber cambiado en ‘Isabel Preysler: Mi Navidad’. Todavía no ha trascendido su caché, aunque es evidente que proyecto esta aventura profesional está remunerada.

El truco de belleza de Isabel Preysler

Isabel Preysler se ha mostrado más natural que nunca, aunque algunas celebridades consideran que está adoptando una postura fingida. Es el caso de Carmen Lomana, quien acusa a la socialité de tener muy mal gusto. A la hora de desayunar baja a uno de los salones de su mansión vestida con una bata que hace juego con las cortinas y Carmen considera que un gesto de estas características es innecesario. No obstante, ha servido para descubrir cuál es la primera comida que hace la madre de Tamara Falcó.

Isabel Preysler es propietaria de una mansión que se ha convertido en un icono para la prensa del corazón. Los paparazzi llaman a esta propiedad ‘Villa Meona’ por la cantidad de baños que hay en el interior. Aprovechando el estreno de su documental, Preysler ha invitado a varios periodistas para que se acerquen a ella antes de ver su serie. «Primero tomo agua caliente con lima y unas vitaminas y después zumo de pomelo, un kiwi, pomelo otra vez y semillas de lino», comenta para explicar qué desayuna.

El otro desayuno de Isabel Preysler

En el programa ‘Fiesta’ han analizado las declaraciones que ha dado Isabel Preysler y han llegado a una clara conclusión. Está siendo sincera, pero tampoco está contando toda la verdad. Es cierto que toma un desayuno muy saludable, aunque también es verdad que en ocasiones se salta la dieta. Según el citado programa, muchas veces le han visto tomando «café con churros», especialmente en verano. Entonces, ¿por qué no lo ha contado todo?

Isabel lanza una petición

La madre de Tamara Falcó reconoce que es muy exigente a la hora de desayunar. «No me gusta que me molesten hasta que no termino. No quiero que nadie me llame y que me cuenten o digan cosas. A veces entran cuando desayuno y no respetan», comenta en un tono muy serio. Únicamente hace una excepción con sus nietos y reconoce: «Ahora eso lo hacen mis nietos, que se me cae la baba con ellos. Son muy especiales». A ellos sí les permite que entren mientras está tomando la primera comida del día.