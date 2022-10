Las declaraciones más polémicas de Gustavo González después de que Mediaset no le renovara

En marzo de 2022, dejamos de ver a Gustavo González por los platós de ‘Sálvame’. El paparazzi se centró en su profesión fuera de la televisión y siete meses después de su marcha de Mediaset, ha querido contar más detalles al respecto, pues estuvo en el foco mediático incluso meses antes de su despedida.

Las declaraciones de Gustavo González tras su marcha de Mediaset

Meses antes de su salida de Mediaset, Gustavo González pasaba a los titulares por la demanda que ganó Mariló Montero contra Diego Arrabal y él. Aún con ello, habiendo pasado más de medio año de su ida de Mediaset, ahora daba más detalles a la prensa sobre los motivos y lo que pensaba de esta decisión de la cadena.

«Fue una etapa en mi vida en la que estuve de paso. No me renovaron el contrato en Sálvame y se acabó. Nada más. » comentaba el antiguo colaborador en Pronto. Ahora parece que apuesta por continuar con su carrera profesional, esta vez alejado de la pequeña pantalla.

Además, según recogía 20 minutos, Gustavo González afrontaba esta etapa «con humildad y tranquilidad, volcado en mi trabajo y en mi familia. Y con mucha pasión». No dudaba en contar más detalles sobre su paso por televisión y se aventuraba a decir que la «televisión no es la panacea para nadie y yo sabía que era una etapa pasajera».

Parece que este paparazzi tenía claro que lo suyo con la televisión era algo temporal y, por tanto, no resultaba sorprendido de la decisión de Mediaset de no renovar su contrato. Aún con ello, sostenía que «tras 20 años en el medio, estoy muy agradecido por hacer participado en programas que son historia. Me siento orgulloso de haber formado parte de ‘Sálvame’. Y quiero dejar claro que no estoy cabreado con nadie».

Los posibles motivos de Mediaset

Además, argumentó los posibles motivos por los que Mediaset habría decidido no renovar su contrato cuando llegó el momento. «Simplemente, no me lo renovaron. Será que no les gustaba… pero no pasa nada. Llegó un momento en el que los mismos conflictos entre colaboradores importaban más que el hecho de llevar noticias.» así defendía su postura frente a la pantalla y comentaba lo que había sentido con su paso por los platós. Además, añadía que «Primaba montar el espectáculo. En ese programa nadie es imprescindible».

Este no es el primer colaborador del que ‘Sálvame’ decide prescindir, a veces estos no acaban de encajar con el formato o con los otros colaboradores. Es común ver algún que otro cambio con el tiempo, aún con ello, parece que este no se marcha enfadado con nadie y opta por aceptar que la cadena simplemente no ha querido continuar con la colaboración.

Aún con ello, se queda con la experiencia acumulada hasta el momento y continua centrado en su carrera profesional para seguir trabajando al máximo, pero ahora desde un foco más alejado de la primera línea en televisión. «Parece como si no existieras por no salir en televisión, y sí existo» comentaba Gustavo que solo entiende este cambio como una nueva etapa profesional.