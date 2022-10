Kiko Hernández confiesa su distanciamiento de Marta López: “Ha habido una ruptura”

Una nueva ruptura se cierne sobre el equipo de Sálvame. Tal y como ha informado el propio Kiko Hernández, su amistad con la que era una de sus compañeras más cercanas, Marta López, ya no es lo que era. Ambos destacaban por tener una gran cercanía, pero parece ser que la confianza entre ellos se ha deteriorado.

Una disputa que ha salido a la luz debido a que Marta se ha mostrado muy molesta con el colaborador por no haberle contado que ha tenido parejas a lo largo de estos últimos años, pues ella sí se había sincerado con él. Al respecto, Hernández quiso dejar claro que no tiene una relación con Fran Antón, pero que de tenerla no tendría problema en decirlo públicamente.

“Hace tiempo que no comparte nada conmigo ni yo con ella”, respondía Kiko Hernández #yoveoálvamehttps://t.co/OphHmYeFzk — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 18, 2022

Asimismo, Kiko Hernández confesó que en lo que lleva trabajando en Sálvame ha tenido dos parejas. Unas declaraciones con las que Marta López se ha mostrado muy molesta. “Hace tiempo que no comparte nada conmigo ni yo con ella”, comentó el tertuliano. “Ha habido una ruptura”, agregó.

Ante sus palabras, sus compañeros de programa no pudieron evitar mostrarse muy sorprendidos, pues desconocían la causa del motivo. Fue entonces, cuando Kiko Hernández explicó que todo surgió a raíz de que Marta López se presentó como concursante de Supervivientes. Al parecer, la colaboradora le pidió, como amigo, que le dijera algún consejo antes de entrar al reality, y Kiko fue claro.

“Le dije que no fuera a lamerle el culo a Olga Moreno”, confesó Hernández. En dicho momento, él le recomendó que hiciera su propio concurso, pero Marta no le hizo caso. “Ella ya estaba con Rocío Carrasco, habían visto dos episodios y a partir de ahí, desbocada”, sentenció Kiko. Un gesto que, tal y como se puede apreciar, no le hizo nada de gracia y fue el detonante de que la confianza que hasta entonces tenía en ella se resquebrajara.