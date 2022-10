Kiko Hernández se pronuncia en ‘Sálvame’ sobre su supuesta relación sentimental

Tras el regreso de Kiko Hernández este martes a Sálvame, el colaborador se ha cansado de que las especulaciones sobre su vida personal inunden los titulares y este jueves ha vuelto a desmentir tener una relación sentimental con el actor Fran Antón

De esta forma, el colaborador de Sálvame aseguró de nuevo que no tendría ningún problema en comunicar si tiene una pareja o no. Sin embargo, asegura que ahora mismo no tiene y para demostrarlo, confesaba: “Desde que empecé aquí he tenido dos parejas”.

Sálvame se hacía eco de las reacciones de los medios de comunicación y de las redes sociales ante las imágenes de Kiko con el actor, y el colaborador reiteraba sus palabras una vez más: “Lo que dije es lo que hay, es el director de una obra de teatro que estoy haciendo que se estrena en noviembre y punto”.