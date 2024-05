Las declaraciones más inesperadas de Christian Gálvez sobre la madre de Patricia Pardo

Christian Gálvez estuvo casado más de una década con Almudena Cid, concretamente desde 2010 hasta 2022. Eran uno de los matrimonios más consolidados de la crónica social, por eso hubo tanto revuelo cuando se confirmó la ruptura. Con el paso del tiempo el presentador empezó una nueva relación con Patricia Pardo y en estos momentos está completamente enamorado. Tienen un hijo en común llamado Luca y Christian, a pesar de que siempre ha sido muy reservado con su esfera privada, cada vez comparte más detalles sobre su faceta como padre. El comunicador es un rostro fundamental para entender el funcionamiento de la pequeña pantalla. Y tu historia con ‘Pasapalabra’ y ahora es dueño de su propia productora.

Christian Gálvez conoce perfectamente cómo funciona el mundo del espectáculo, por eso tiene cuidado a la hora de dar determinados detalles. Sin embargo, no duda en proclamar su amor hacia Patricia Pardo. Hace unos días escribió: «Es la mujer de mi vida y la madre de mi hijo. Se desvive por sus tres ángeles y es un ejemplo de entrega y sacrificio. Por ello, y por muchas cosas más, la amo». Es muy habitual que le dedique este tipo de mensajes. Sin embargo, no es tan común que profundice en la vida familiar de la periodista y eso fue lo que verdaderamente llamó la atención.

El antiguo presentador de ‘Pasapalabra’ compartió con sus seguidores una imagen de la madre de Patricia Pardo. «Es una de las primeras fotos que nos hicimos juntos y nos encantamos a primera vista», comentó al respecto. Y añadió: «La adoro por su devoción». El comunicador está atravesando una de las etapas más plenas de su vida, por eso no tiene ningún pudor en hacer público lo que está pasando. Ha recibido algunas críticas porque algunos insisten en que Almudena Cid lo pasó muy mal después de la separación, pero él prefiere no entrar en este tipo de detalles.

La carta de Patricia Pardo a Christian Gálvez

Christian continúa en la misma línea y recientemente ha salido a la luz una carta que le ha escrito Patricia Pardo para celebrar su cumpleaños. «No solo ha sido un cumpleaños feliz para ti, sino para todos los que te queremos. Tus ojos vidriosos al soplar la tarta con tu niño en brazos está en el archivo de mis momentos memorables», comienza el texto. «Cuánto significado en un instante tan efímero. Todos pusimos leerlo y concluir que ya es eterno. Suerte la mía de formar parte de algo tan bello».

El comunicador no se ha quedado de brazos cruzados y le ha devuelto el piropo a su mujer: «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Feliz es poco estando a tu lado». Es evidente que el matrimonio está atravesando una etapa fantástica. Se casaron en secreto, pero son dos rostros muy conocidos y terminaron compartiendo la noticia a través de las redes sociales. Podrían haber ganado mucho dinero con esta información, aunque pensaron que lo mejor era publicarla de forma gratuita.

El comportamiento de Christian y Patricia ha sido brillante en todo momento. La pareja prefiere estar lejos de la crónica social y en ningún momento han cometido incoherencias. Actúan según sus principios y es algo que los paparazzi valoran mucho. En su momento estuvieron en el centro mediático y jamás protagonizaron momentos tensos, al contrario. Dieron normalidad a la relación y poco a poco la prensa fue acostumbrándose a verles juntos.

El regalo que ha recibido Christian Gálvez

Patricia Pardo continúa trabajando de presentadora en Mediaset. Recibe muy buenas críticas por parte de la audiencia porque ha conseguido empatizar con los espectadores. La periodista ganó mucha repercusión durante su etapa al lado de Ana Rosa Quintana, con quién tiene una relación estupenda. Ha pasado un tiempo desde que Ana Rosa se mudó a las tardes de Telecinco y ahora es Patricia la que se encarga de las mañanas. Mientras tanto, Christian Gálvez cuida al pequeño que tienen en común. Se han organizado a la perfección.

El comunicador ha desvelado el regalo que le ha hecho su mujer para celebrar su 44 cumpleaños: un ramo de rosas. La periodista ha profundizado en este detalle publicando un texto que demuestra lo enamorada que está: «Tus ojos vidriosos al soplar la tarta con tu niño en brazos está ya en el archivo de mis momentos memorables. Cuánto significado en un instante tan efímero. Suerte la mía formar parte de algo tan bello».

¿Qué ha pasado con Almudena Cid?

Almudena Cid estuvo sometida a cierta presión después de separarse de Christian Gálvez. Una parte del público se posicionó a su lado, pero la escritora no se siente cómoda siendo el centro de la noticia y se generó una situación bastante tensa. Afortunadamente en el terreno laboral tuvo mucha suerte y enseguida encontró trabajo en una obra de teatro. Ha ido encadenando proyectos y su reputación es excelente. En el ámbito sentimental tampoco le ha ido nada mal, de hecho mantiene una relación estable con el deportista Gerardo Berodia.

Almudena reconoció durante una de sus entrevistas que le costó mucho confiar en Gerardo. En general notaba que no podía apostar por nadie porque necesitaba sanar sus heridas emocionales. Todo esto forma parte del pasado y la ex gimnasta ya no tiene ningún problema.