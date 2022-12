Las declaraciones más duras y sinceras de Jordi Cruz sobre Masterchef

Jordi Cruz se sincera sobre Masterchef el cocinero catalán no ha dudado en responder a una Patricia Conde que lo ha dejado en muy mal lugar. La vida de este chef con estrella Michelin está ligada a un programa de televisión que lo ha hecho famoso. Un tipo de reality que mezcla la cocina con el talento le ha servido para convertirse en el centro de todas las críticas esta temporada. Hemos podido ver cómo Patricia Conde, una de las concursantes despedazaba a Cruz y a todo el formato de un concurso con cada vez más seguidores.

Jordi Cruz ha realizado las declaraciones más duras y sinceras sobre Masterchef

El programa del que todo el mundo habla Masterchef está siendo analizado con lupa, después de las declaraciones de uno de sus concursantes Patricia Conde. La presentadora llegó a ser finalista, pero no luchó lo que tenía que luchar en la prueba final. Se rindió antes de tiempo y eso generó muy malas vibraciones con el jurado.

Los miembros del jurado no dudaron en criticar la actitud de una Patricia Conde que no dio lo que se esperaba de ella. Era una de las favoritas, consiguió repescar a una Patricia que parecía la ganadora, hasta que durante una prueba decidió tirar la toalla y abandonar antes de tiempo. Vimos a la presentadora empezar a tener sus primeros roces con el programa.

El ambiente se caldeó hasta un momento en el que Patricia incluso acusó a sus compañeros de haberse drogado. Unas palabras que tocaron de lleno a las personas que estuvieron en el concurso. Jordi Cruz fue uno de los que recibió un dardo de Conde al afirmar que este miembro del jurado hace lo que le dicen los demás.

Una persona que no ha dudado en responder a las críticas de Patricia Conde. Para Jordi Cruz este programa es un ejemplo en todos los sentidos. Ha podido conseguir de la mano de él fama, pero también ha visto como se ha creado una casi familia de la mano de un jurado que sabe muy bien cómo hacer su trabajo.

La respuesta a Jordi Cruz a las palabras de Patricia Conde no ha podido ser más sincera y directa: «¿Sabes lo que pasa? Que yo no he visto la polémica, he visto un veredicto. Ya está. Hoy chimpún». Eso respondió a Europa Press con total contundencia de una forma que alejó cualquier sombra de duda.