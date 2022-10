‘MasterChef’: Mireia Ruiz, exconcursante, anuncia que padece cáncer

Coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Mireia Ruiz, ex concursante de la tercera edición del programa de RTVE MasterChef, ha anunciado a través de sus redes sociales que padece esta enfermedad.

«Siempre he querido raparme el pelo y ha tenido que venir el cáncer de mama a obligarme a hacerlo. Y no, en mis planes no contaba con él», comienza en el texto de Mireia publicado en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que posa con una de las camisetas de Pau Donés que dice «Vivir es urgente».

La ex concursante de Masterchef ha compartido un texto lleno de esperanza y entereza, no obstante, también ha querido reflejar el miedo y el desconcierto que sintió cuando le dieron la noticia, así como el temor de sus familiares.

En el texto, recuerda que tras un verano que ha podido disfrutar, pero durante el cual también ha tenido que frecuentar el hospital, no le ha quedado otra que «hacerle un hueco» al cáncer en su vida y a todas sus caras, tal y como ella misma explica.

«A la cara del miedo y de la tristeza, de la impotencia y la incertidumbre. De la rabia y del cabreo. A la cara de la fuerza y la entereza, de la actitud y el coraje. De la empatía. De las miradas cómplices y las sonrisas compartidas», continúa el texto.

Mireia Ruíz afirma que a pesar de la adversidad, sonríe «a la cámara y a la vida» porque así es su forma de ser. «Venga como venga, no voy a dejar de hacerlo», concluye el texto, dando las gracias por «tanta fuerza, cariño y amor» que ha recibido. El texto se ha llenado de comentarios y mensajes de ánimo de familiares, amigos y rostros del programa de Televisión Española, deseándole fuerza para esta batalla, que ganará.