‘Masterchef Celebrity’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Un lunes más, La 1 de Televisión Española regresó con una nueva entrega de Masterchef Celebrity. Las puertas de las cocinas se volvieron a abrir para los concursantes, que se dejaron la piel en cada una de las pruebas para conseguir permanecer al menos una semana más en el concurso.

Sin embargo, como cada semana, al final de la noche uno de los aspirantes tuvo que colgar el delantal y abandonar las cocinas del programa. Y tras una noche complicada, los jueces decidieron que el nuevo concursante expulsado fuera:

Una expulsión que tuvo lugar después de una noche con Mariló Montero y Eduardo Navarrate como invitados especiales. Donde los concursantes tuvieron que cocinar un plato adjuntado por el diseñador, que hiciera «match» con ellos.

Hoy despedimos a Norma Duval de las cocinas de #MCCelebrity. Gracias por regalarnos todo tu talento, arte, carisma y cariño. ¡Te queremos! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/Cf1gkvc6Iq — MasterChef (@MasterChef_es) October 17, 2022

Además, la prueba de exteriores, dedicada a la cocina sana, tuvo lugar en Madrid Rio. Mientras que los delantales negros se enfrentaron a una prueba en la que tuvieron que hacer la compra sin saber cual era el ingrediente principal del plató que iban a cocinar.

Finalmente, tras la prueba de eliminación, Norma Duval se convirtió en la nueva concursante expulsada, después de no haber convencido a los jueces con su plato. «Para 40 minutos se me queda triste y pobre», aseguró Pepe Rodríguez tras catar su plato.

No obstante, Norma Duval abandonó feliz el programa, muy orgullosa de lo que había conseguido. «Lo que ha conseguido Masterchef Celebrity es un milagro. Yo pensaba que me iba a ir de este mundo sin tocar un cazo», dijo antes de abandonar las cocinas del programa, añadiendo que el formato ha sido «lo más difícil que he hecho en la vida».