David Bustamante da la última hora del estado de salud de Àngel Llàcer

El triunfo de David Bustamante en ‘Tu cara me suena’ ha catapultado al cántabro al lo más alto. Su impresionante interpretación de Antonio Molina cautivó al jurado y al público, consolidando su estatus como uno de los grandes protagonistas de la semana. El pasado lunes, durante una aparición en un conocido programa de televisión, habló sobre su experiencia en el concurso de imitaciones. Cuando acabó este bloque tocó un tema que ha despertado el interés de la audiencia: el verdadero estado de salud de Ángel Lácer.

«Vino a visitarnos hace poco y está muy recuperado. Ya va sin muletas y ha sido una alegría, porque lo hemos pasado bastante mal. Él lo ha pasado mal, el pobre y es un amor», expresó David Bustamante visiblemente emocionado. La conmoción era palpable en su voz mientras continuaba describiendo la difícil situación de Llàcer: «Me escribió unas palabras muy bonitas al terminar, agradeciéndome lo que le he dado a este programa. No se me va a olvidar nunca. Eso ha sido muy generoso por su parte. Lo queremos ya de vuelta porque es un fenómeno, el alma del programa. Lo quiero, lo amo, ¡ponte ya bueno!».

Con la voz entrecortada, el ex de Paula Echevarría recordó cómo Llàcer había impactado positivamente en todos los involucrados en el programa, pese a su propia adversidad. «Se me pone la piel de gallina porque lo ha pasado mal, ha estado chungo. Él nos ha relajado a nosotros cuando le hemos estado escribiendo constantemente, muy agradecido por la preocupación, pero es que se le quiere de verdad. Es una bellísima persona, a la que sabéis conozco desde hace más de 20 años y le quiero de vuelta porque él da vida a todos los demás».

Ángel Llácer ha hecho historia en ‘Tu cara me suena’

Las emotivas palabras de David Bustamante llegaron pocos días después de que Àngel Llàcer reapareciera en la final de ‘Tu cara me suena’. En un emotivo vídeo, el humorista agradeció a todos los que le han apoyado durante su enfermedad. No podemos olvidar que lo ha pasado realmente mal, por eso su testimonio es tan importante.

«Quiero agradecer a mi familia de Atresmedia, a mi familia de Gestmusic, a todas las personas que hacen este programa, a todos mis compañeros, a todos los telespectadores, al jurado, mi queridísimo jurado, por todos mensajes que me habéis mandado y el apoyo», dijo Ángel. Su objetivo era transmitir un mensaje de tranquilidad, pues los últimos tiempos han sido complejos.

«Cuando uno está mal, lo creáis o no, eso sí que da vida. Este programa también, y hoy lo estamos disfrutando. Cuando yo esté al 100% y me sienta superpoderoso, volveré. Pero eso será en la próxima edición. Un beso», concluyó. También prometió que iba a regresar al famoso concurso de Antena 3, pues siente que forma parte de la historia del reality y desea estar en la nueva temporada.

El problema de salud exacto que ha superado Ángel Llácer

La enfermedad que ha mantenido a Àngel Llàcer alejado de la última edición de ‘Tu cara me suena’ es causada por la bacteria Shigella. Esta infección se contrae por el contacto con las heces de una persona infectada o por la ingestión de agua o alimentos contaminados. Aunque muchas veces la enfermedad desaparece por sí sola, en algunos casos requiere un tratamiento específico debido a la gravedad de los síntomas.

Llàcer ha atravesado un momento difícil, pero las noticias de su recuperación y su disposición para volver al programa han sido un alivio para sus seguidores y compañeros. La familia ‘Tu cara me suena’ espera con ansias su regreso, mientras continúan enviándole sus mejores deseos para una pronta recuperación. Lolita Flores y Chenoa, dos de sus compañeras, han estado pendientes de él en todo momento y han ido informando puntualmente sobre su situación

El verano de oro de David Bustamante

Dejando a un lado las palabras que David Bustamante le ha dedicado a Ángel Llácer, no podemos perder de vista que el cantante está atravesando uno de los veranos más emocionantes de su trayectoria. Su victoria en ‘Tu cara me suena’ demuestra que es uno de los artistas más queridos de nuestro país y cabe la posibilidad de que continúe trabajando en Antena 3. Ya ha participado en otros concursos, pero esta ocasión es distinta porque ha mostrado su lado más humano y vulnerable.

En el terreno personal Bustamante también está de enhorabuena. El programa de baile que protagonizó en TVE le sirvió para conocer a Yana Olina, una bailarina que le ha robado el corazón y le ha devuelto la estabilidad sentimental después de separarse de Paula Echevarría.