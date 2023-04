El curioso mote con el que lo ex compañeros de Sálvame llaman a Rosa Benito

Rosa Benito es una de las ex colaboradoras que están vetadas a ser nombrados por sus ex compañeros de Sálvame, así era, hasta que Jorge Javier Vázquez se refirió a ella con un mote. No es la única que no puede ser nombrada por el plató de Sálvame, hay otras que tampoco pueden ser citadas, pero el error le afectó directamente a ella. El mote no es tal, sino simplemente una forma de referirse a ella que no ha pasado desapercibida por los seguidores del programa.

Ex compañeros de Sálvame han puesto este mote a Rosa Benito

Sálvame ha vuelto a hacer gala de su forma de hablar entre sus ex colaboradores, Rosa Benito ex mujer de Amador Mohedano, que formó parte de su equipo ha recibido un curioso mote.

Ella era la esposa de Amador Mohedano, el hermano de Rocío Jurado y su manager hasta que un tumor se la llevó por delante. Rosa estuvo al lado de su cuñada Rocío siempre, desde sus inicios como cantante, hasta el triste final que dejó a toda la familia rota. A nivel personal ha conseguido hacerse un nombre en la televisión con mucho esfuerzo.

Desde que Rocío Carrasco lanzó su documental, ella misma se ha mantenido en un segundo plano. En Sálvame no dudan en cumplir con lo que marca la dirección, aunque a veces, Jorge Javier Vázquez no puede evitar nombrar a la que fue una de sus compañeras en el programa. Ante la imposibilidad de decir su nombre, Vázquez se inventó un nuevo mote.

El pasado de Rosa Benito es lo que acabó propiciando ese nuevo nombre que ha dado la vuelta a las redes sociales. Con suma cautela y quizás pensando que nadie descubriría a quien se refería Jorge Javier recordó uno de los grandes éxitos de Benito en la cadena, su paso por un reality.

De tal forma que se refirió a ella como la ganadora de Supervivientes 2011. Con este mote consiguió evitar quizás decir su nombre, pero no referirse a ella directamente, algo que tienen prohibido en Sálvame y quizás traiga algunas consecuencias para el presentador.