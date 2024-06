De los cuernos al altar: el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck hace aguas tras un año idílico

Quién les iba a decir hace un año a Jennifer Lopez y Ben Affleck que llegarían a esta situación. Los actores, que retomaron su romance después de casi dos décadas separados, están atravesando una crisis en su matrimonio. Aunque muchos aseguran que el anuncio de su divorcio es inminente, parece que por el momento no han tomado una decisión definitiva. Lo que está claro es que todo ha cambiado entre ellos: los besos y las risas han dado paso a gestos serios y a una notable indiferencia.

Hace justo un año, la protagonista de ‘Atlas’ utilizó sus redes sociales para felicitar a su marido por el Día del Padre, compartiendo sus fotos más románticas. Días antes, se les vio derrochando amor en la alfombra roja del estreno de la película ‘The Flash’. Risas, besos, palabras al oído, abrazos… y muchos gestos cómplices demostraban lo felices que estaban.

Jennifer presumió de figura con un escotadísimo vestido con cuerpo de neopreno y falda de seda en tono salmón, además de recoger su melena en una coleta pulida XXL. Su marido la miraba totalmente embelesado, protagonizando unas imágenes que hablaban por sí solas.

En ese momento, los rumores de crisis ya planeaban sobre el matrimonio. Su posado en la alfombra roja se produjo unas semanas después de que vivieran un momento muy incómodo delante de las cámaras. Fue en la presentación de la película ‘The Mother’ en el Ziegfeld Theatre de Nueva York donde se pudo ver a un Ben Affleck muy incómodo y tenso. El actor estaba molesto por algo y no dejaba de hacer gestos con las manos mientras su mujer intentaba disimular y calmar los nervios para que la situación no fuera a más, consciente de que todos les estaban mirando.

El mundillo de Hollywood es más complicado de lo que parece. Nadie puede esconder sus secretos, ni siquiera López, quien ha intentado pasar inadvertida en todo momento, pero la verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz.

Ben Affleck, en el centro de la polémica

No es la única vez que Ben ha mostrado esa actitud en público. Él mismo ha confesado lo poco que le gustan los flashes y, de hecho, se dice que es uno de los motivos de su crisis matrimonial. «Jenny ya ha tenido suficiente. Realmente lo ha intentado, pero no puede hacer más por salvar su matrimonio. Las cosas no están mejorando, van a peor», ha dicho una fuente cercana al ‘Daily Mail’, asegurando que la razón principal por la que Jennifer ha decidido dejar a Ben es porque siempre estaba «malhumorado y negativo».

Durante estos últimos días, los actores se han visto en varias ocasiones no solo en la mansión de Ben sino también en la casa de Bel Air que compartían hasta hace poco junto a sus respectivos hijos: Violet, de 18 años, Seraphina, de 15, y Samuel, de 12, que Affleck comparte con su exmujer Jennifer Garner; y Emme y Max, los mellizos de JLO y Marc Anthony. Hay que recordar que el matrimonio lleva semanas viviendo en casas separadas, lo que hace pensar que todavía no han conseguido arreglar sus diferencias.

Los problemas entre Jennifer Lopez y Ben Affleck no son recientes. Desde que retomaron su relación, las tensiones han sido evidentes en varios eventos públicos. La presión mediática y las diferencias en sus personalidades parecen haber jugado un papel crucial en la ruptura. Mientras JLo es conocida por su amor por los eventos sociales y el glamour de Hollywood, Ben siempre ha mostrado una preferencia por una vida más tranquila y lejos de los flashes.

Hay muchas cosas que les alejan de ser una pareja perfecta y el paso del tiempo les ha situado en el centro de la polémica, aunque todavía no hay nada decidido al 100%.

¿Cómo se encuentra la cantante?

A pesar de la gravedad de la situación, algunos cercanos a la pareja aún mantienen la esperanza de una reconciliación. «Ambos están atravesando un momento difícil, pero se aman y han superado muchas cosas juntos. No es fácil, pero no es imposible que puedan encontrar una manera de resolver sus diferencias», comentó una fuente cercana.

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha sido una montaña rusa de emociones desde que se conocieron a principios de los años 2000. Su primer compromiso en 2002 terminó abruptamente en 2004, pero su reencuentro en 2021 fue celebrado por los fans y la prensa como uno de los regresos más románticos de Hollywood. Su boda en 2022 fue un evento lleno de glamour y amor, que muchos esperaban que durara para siempre.

El futuro de Jennifer y Ben Affleck sigue siendo incierto. Mientras tanto, ambos están enfocándose en sus carreras y en sus hijos. JLo continúa trabajando en nuevos proyectos musicales y cinematográficos, mientras que Ben sigue involucrado en la industria del cine, tanto como actor como director.

Eso sí, Lopez ha cancelado su gira. Esta medida hizo saltar todas las alarmas y se empezó a especular mucho con su estado, pero el tiempo ha demostrado que la artista está bien acompañada y que podrá superar el bache tarde o temprano.