Jennifer Lopez: esta es la canción que refleja su historia de amor con Ben Affleck

Desde que confirmaron su relación sentimental se han convertido en una de las parejas más seguidas de todo Hollywood, y no es para menos. Jennifer Lopez y Ben Affleck han sido la prueba fehaciente que refleja que, a veces, las segundas oportunidades en el amor son buenas.

La pareja de artistas decidió reencontrarse y volver a dar forma a una historia que comenzó allá por el 2002, pero que vio su final en el 2004. Ahora, felizmente casados, la pareja se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su relación. Por ello, la diva del pop no ha dudado en retomar otra de sus pasiones: la música.

En tan solo unos días la cantante podrá fin a su sequía musical y lanzará al mundo su nuevo proyecto discográfico. Presentado bajo el título de This Is Me… Now, la artista publicará el próximo 16 de febrero su nuevo trabajo. Por ello, el pasado mes de enero fue calentando motores y compartió con sus fans el primer single.

Can’t Get Enough ha sido la canción elegida como carta de presentación en esta nueva era musical de Jennifer Lopez. Un adelanto que ha llegado en dos versiones, la de ella sola y su colaboración con Latto. Ahora, ha continuado dando sorpresas a su público y ha compartido This Is Me… Now.

El single es un canto donde la cantante utiliza su voz y sus versos para hablar de cómo se encuentra en el ámbito sentimental. «When I was a girl they’d aske me what I’d be (What you gon’be?). A woman in love is what I grew up wantin’ to be (In love’s what I wanted to be)», canta.

A través de este tema, la artista explica que su sueño siempre fue ser una mujer enamorada. Un deseo que la vida le cumplió de la mano de su marido, el actor Ben Affleck. A pesar de las subidas y bajadas en la relación, Jlo no puede estar más feliz.

Una canción que, como no podía ser de otra manera, ha sido recibida con los brazos abiertos por parte de sus fans. Pues, Jennifer Lopez se atreve hasta rapear en algunos versos. Con ello, la cantante deja claro que no hay reto musical que se le resista y que viene pisando fuerte este 2024.

La nueva película de Jennifer Lopez

Lejos de quedar ahí, el próximo 16 de febrero promete traerle muchas emociones a la artista. Como toda una estrella, This Is Me… Now: A Love Story será presentada en la plataforma de Prime Video como el nuevo proyecto audiovisual donde volverá a sacar a la luz sus dotes interpretativas.

Tal y como se ha podido saber, la película contará con numerosos rostros conocidos. De hecho, y entre los nombres confirmados, se encuentran estrellas como Sofía Vergara, Trevor Noah, Post Malone, Kim Petras, y por supuesto, Ben Affleck. ¡No te lo puedes perder!