La confesión de Melody sobre Eurovisión que deja helados a todos: «No voy a ir a Basilea»

Melody, representante de España en el Festival de Eurovisión 2025, ha acaparado la atención en su despedida oficial con una intervención inesperada. A menos de diez días de la celebración de la gran final en Basilea, la artista sorprendió al auditorio durante un evento organizado por RTVE en Madrid, lanzando una falsa confesión que dejó sin palabras a más de uno. Aunque todo se trataba de una broma, las redes sociales no tardaron en reaccionar, divididas entre la diversión y el desconcierto.

La cita tuvo lugar en el Teatro Barceló de Madrid, donde RTVE celebró la llegada de la primavera con una gala que reunió a rostros conocidos de la cadena pública y a los principales protagonistas de su programación. En el marco de este acto, se rindió homenaje a Melody como representante española en Eurovisión, aprovechando la ocasión para celebrar su próxima participación en la edición número 69 del certamen europeo.

Durante el evento, la cantante de Dos Hermanas subió varias veces al escenario. En una de esas apariciones, tomó la palabra con tono solemne, generando expectación entre los asistentes. Fue entonces cuando pronunció unas palabras que desconcertaron por completo al público presente: «Después de darle muchas vueltas a la cabeza y de pensarlo mucho… no voy a ir a Basilea, señores». El silencio inicial dejó paso a murmullos y justo después llegó la revelación de que todo era una broma, cuando añadió con ironía: «Me ha llamado mi prima Katy Perry para ir a la luna y mi Lady Gaga para hacer un concierto y está muy bien pagado, por lo que me voy a ir a la luna a cantar».

La broma de Melody sobre Eurovisión

Melody se permitió un momento de humor que, aunque fue celebrado por algunos como una muestra de espontaneidad, generó también cierta controversia en redes sociales. La artista reconoció que no quiso prolongar la broma para no incomodar a nadie, afirmando con naturalidad que «no la he hecho tan larga, porque a TVE le da algo». Pese a las reacciones encontradas, quedó claro que la sevillana ha quitado hierro a la presión previa a Eurovisión.

La protagonista de nuestra noticia se convirtió en la representante española tras ganar el Benidorm Fest 2025 con su tema Esa Diva, imponiéndose en una final reñida gracias al apoyo masivo del público. Aunque no fue la primera opción del jurado profesional ni tampoco la segunda, el voto popular inclinó la balanza a su favor con la máxima puntuación. En total, acumuló 150 puntos que la convirtieron en ganadora del certamen, asegurándole el billete a Eurovisión.

Desde el año 2022, el Benidorm Fest se ha establecido como el principal mecanismo de selección para elegir al candidato español en el festival europeo. Organizado por TVE, este evento ha ganado relevancia año tras año, sirviendo como escaparate para propuestas artísticas con proyección internacional.

La apuesta de Melody para Eurovisión

La canción Esa Diva se presentó como un alegato de empoderamiento, con una estética cuidada y una interpretación poderosa. La propuesta destacó por su mensaje, su fuerza escénica y una producción moderna que convenció al público. Desde entonces, la artista ha asumido con responsabilidad el reto de representar a España, mostrando un compromiso constante con su preparación y una actitud determinada ante uno de los escenarios más exigentes del mundo musical. Con su participación en Eurovisión a la vuelta de la esquina, Melody ya se encuentra en Suiza para afrontar la recta final del proceso. La ciudad de Basilea será el escenario de la 69ª edición del Festival, cuya gran final se celebrará el próximo 17 de mayo en el St. Jakobshalle.

En esta primera toma de contacto, Melody centró su atención en los aspectos técnicos de la actuación. Así lo manifestó al llegar a la ciudad suiza, destacando que su prioridad era «dominar la parte técnica de la actuación». La precisión, la seguridad y la energía con la que se desenvolvió en el escenario durante este primer ensayo dieron una imagen prometedora de cara a las siguientes fases de preparación.

El concepto escénico de la actuación está estructurado en tres actos diferenciados, con una narrativa visual que respalda el mensaje de la canción. Se incluyen cambios de vestuario, juegos de luces dinámicos y elementos visuales que refuerzan el carácter y la fuerza del tema. Aunque se han introducido novedades respecto a la escenografía del Benidorm Fest, se mantiene la esencia original que llevó a Melody a la victoria. Todo ha sido potenciado con una producción más ambiciosa, propia de un evento con repercusión internacional.

Según hemos podido saber, el ensayo se ha centrado en las posiciones escénicas, con el objetivo de perfeccionar la coreografía y el desplazamiento de la artista en escena. La intención es que en los próximos ensayos se pueda trabajar más la interpretación emocional y la conexión con el público, una parte fundamental para lograr el impacto deseado en la gala. Ahora sólo queda una pregunta sin responder: ¿Qué puesto conseguirá la artista?