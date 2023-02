El concursante de OT que destapa la malísima relación que existe entre los compañeros

No hay dudas al respecto. Operación Triunfo es el concurso más querido de la televisión, pero no todo es oro lo que reluce. Un exconcursante acaba de desvelar el lado oscuro del programa y los fans se han quedado realmente sorprendidos. Todos pensaban que la situación era idílica y que trabajar en OT era el sueño del cualquier cantante, pero no es así. Al menos eso es lo que piensa Famous. El artista ha hablado del espacio con mucho cariño, pero ha sido sincero.

Famous está de plena actualidad porque ha participado en el Benidorm Fest, un concurso que se organiza para elegir al representante de Eurovisión. El artista ha desvelado recientemente que ninguno de sus compañeros de OT se han puesto en contacto con él para interesarse por el proceso. No ha sido elegido y nadie le ha mandado un mensaje de consuelo. Esto demuestra que los participantes de Operación Triunfo no están tan unidos como todo el mundo piensa.

Operación Triunfo esconde grandes secretos

Famous se ha sentado a hablar con el influencer Malbert, quien tienen una dilatada experiencia en el mundo de Eurovisión. Al experto le ha llamado poderosamente la atención que ningún miembro de OT se haya puesto en contacto con su invitado. Famous participó en la edición que se emitió en 2018, ganó y supuestamente contaba con el cariño de sus compañeros. Por eso ha sorprendido tanto las declaraciones que ha dado en su última entrevista.

“¿Has recibido mensajes de tus compañeros ahora que has estado en el Benidorm?”, le preguntaba Malbert. El artista tenía muchas posibilidades de ganar el concurso y lo más normal, según el influencer, era que sus compañeros se hubieran puesto en contacto con él. Famous ha explicado que solamente ha habido tres personas que se han interesado por su trayectoria: Noelia Franco, Miki Núñez y Marta Sango.

Famous ha hablado más claro que nunca

El cantante sevillano ha reconocido que a él también le ha extrañado no recibir un mensaje de sus compañeros de OT, entre otras cosas porque tienen un grupo de Whatsapp. Lo más llamativo, según su punto de vista, es que después del concurso sí hablaron del tema. Es decir, no lo hicieron cuando él estaba concursando y sí dieron el paso cuando ya sabían el resultado.

“Me sorprendió porque en el grupo (de WhatsApp) tiempo después comentaron algo del Benidorm”, explica Famous. Malbert se dio cuenta de que su tono no era de indignación y sacó una conclusión muy polémica: “A ti te la completamente igual”. A lo que el artista respondió: “Total, mira lo que les importo”. Estas declaraciones están dando mucho de qué hablar y han vuelto a abrir un debate bastante controvertido.

Cada vez hay más rumores sobre el concurso

Malbert ha puesto sobre la mesa un debate muy polémico. La entrevista que le ha hecho a Famous es muy clara. La relación que mantienen los concursante de OT no es un camino de rosas. Varios medios han puesto de manifiesto la rivalidad que existen entre muchos participantes. Es el caso de Rosa López y Chenoa. Supuestamente se llevaban bien, pero la ex de David Bisbal reconoció habían dejado de ser amigas. En ese momento hubo muchos periodistas que investigaron y descubrieron la verdad. Participar en el mismo concurso no es sinónimo de amistad.