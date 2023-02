Rosa López, entre lágrimas al ver imágenes de su padre en ‘Plan de Tarde’

El pasado domingo 5 de febrero, la cantante Rosa López acudió al programa Plan de Tarde presentado por Toñi Moreno, donde recordaron su exitoso paso en la primera edición de Operación Triunfo y cómo el programa le ha cambiado la vida hasta estos momentos.

La artista, por si fuera poco, quiso darle un consejo a Blanca Paloma, que se encontraba en el plató para hablar de cómo había sido su experiencia en el Benidorm Fest 2023 y cómo se sentía tras haber resultado ser ganadora de este: «Yo he estado viendo todo el festival y todo lo que aguantáis, yo no sé como te ha salido la voz pero te toca ahora darlo todo en el otro lado, pero al final es que cada uno lo vive de una manera» le decía mientras la abrazaba.

Llegado el momento de despedir a la representante de España en Eurovisión 2023, Toñi Moreno comentaba a Rosa López que tenía una sorpresa para ella. Es entonces cuando el programa emitió un video en el que hacía un repaso de la vida de la cantante desde que nació hasta que se convertía en la ganadora de Operación Triunfo, y su paso por Eurovisión con Europe is living a celebration. El video terminaba con unas declaraciones de su padre, fallecido por una enfermedad hace unos años.

Rosa López en ese instante se emocionaba muchísimo y se levantaba a darle un abrazo a Toñi Moreno: «Tu padre estaría super orgulloso de la mujer en la que te has convertido, no solo en la cantante, en la mujer sobre todo», decía mientras se abrazaban. «Todo el mundo le quería, incluso le querían más que a mí. Él sabía que la música me ayudaba y me venía bien porque aunque tuviera que sufrir en algunos momentos, mi padre me traía a la realidad siempre», recordaba Rosa, muy emocionada.